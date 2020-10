Micuța Carina

Carina are doi ani și suferă de o boală cumplită. Micuța este din Dezna, jud. Arad și este internată la Spitalul Louis Țurcanu din Timișoara. Ea este așteptată în Viena, Austria, în câteva zile pentru a începe un tratament acolo, cu foarte mari șanse de reușită. Familia acesteia are nevoie de bani pentru tratamentul scump, de care micuța Carina are nevoie pentru a continua să trăiască.

Părinții Carinei, strigăt de ajutor

La vârsta la care trebuia să se joace cu păpușile sau să meargă la grădiniță, Carina își petrece timpul pe patul de spital, așteptând o nouă zi și ajutor din partea oamenilor cu suflet bun. Povestea trsită a copilei a fost făcută publică de Asociația Speranță pentru România. Acolo povestea Carinei este descrisă pe larg. Părinții Carinei fac apel disperat la bunătatea oamenilor.

”Sunt Carina, am doar 2 anișori și sufăr de cancer, într-un stadiu foarte avansat. Până în urmă cu un an eram sănătoasă și nu aveam nici o grijă…acum, sunt internată în spital, împreună cu mama mea, fără să știm vreodată cînd ne vom putea întoarce acasă… În luna septembrie 2019 m-am simțit rău și burtica mea a început să crească. Părinții mei m-au dus de urgență la spital în Arad, unde am stat două săptămâni fără un diagnostic exact, doar cu o suspiciune de tumoră abdominală. Apoi mi s-a efectuat un RMN și mi s-a făcut puncție, în urma cărora am fost diagnosticată cu cancer, gr IV, metastazat. Am fost transferată de urgență la Timișoara, unde sunt și în prezent, iar aici am început tratamentul împotriva bolii. Din păcate, starea mea nu este tocmai bună, de multe ori ajungînd la ATI (terapie intensivă).

Mama mea este permanent cu mine, iar cînd a primit vestea că eu sufăr de cancer, ea era însărcinată cu surioara mea. Din cauza bolii mele, a fost nevoită ca după naștere, să o lase pe surioara mea cu bunica, ca eu să nu rămîn singură în spital. Părinții mei sunt disperați, una dintre cele două fetițe suferă de una dintre cele mai cumplite boli, iar ei sunt neputincioși în a schimba destinul meu. Ei au fost sfătuiți să ceară și o a doua opinie medicală, și de curînd am primit un răspuns favorabil din Viena, unde suntem așteptați în câteva zile. Acolo voi începe un tratament mult mai dur împotriva bolii mele. Din păcate, lipsa banilor este cea mai mare problemă care ne afectează acum. Suma este imensă iar părinții mei nu vor reuși niciodată să o acopere. Apelez pe această cale la fiecare dintre voi, oameni dragi și vă rog, ajutați-mă să fiu sănătoasă! Ajutați-mi părinții să își vadă copilașul fericit!”, este povestea micuței Carina, fetița de doi ani, bolnavă de cancer.

Donatii se pot face in conturile bancare de mai jos, deschise la BCR, Raiffeisen Bank, BRD, CEC BANK si Banca Transilvania. Denumire: SPRO (Speranta pentru Romania)

BCR

IN LEI: RO16RNCB0015163548220001

IN EURO: RO59RNCB0015163548220003

COD SWIFT: RNCBROBU

Banca Transilvania

IN LEI: RO90BTRLRONCRT0502381601

IN EURO: RO40BTRLEURCRT0502381601

COD SWIFT: BTRLRO22

ING Bank

IN LEI: RO61INGB0000999909241779

IN EURO: RO84INGB0000999909241850

COD SWIFT: INGBROBU

BRD

LEI: RO34BRDE020SV83172010200

EUR: RO17BRDE020SV83172350200

COD SWIFT: BRDEROBU

RAIFFEISEN BANK

LEI: RO79RZBR0000060021092494

EUR: RO83RZBR0000060021092519

COD SWIFT: RZBRROBU

CEC BANK

LEI: RO17CECEB00030RON0604187

EUR: RO53CECEB000C1EUR0604211

COD SWIFT: CECEROBU

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati:

Telefon: 0770372401

Email: [email protected]

Nu sta nepasator, hai sa ajutam!

