Mihaela a primit un diagnostic crunt, în urma unui control de rutină. Deși nu a avut niciun simptom, medicii au anunțat-o că mai are trei luni de trăit: "Șocul a fost foarte mare"

În urmă cu șase ani, Mihaela avea să primească o veste cruntă din partea medicilor. Văzând că pe parcursul sarcinii o aluniță pe care o avea pe spate și-a schimbat culoarea și forma, femeia, în vârstă atunci de 40 de ani, a decis să-și facă o programare la medic, pentru un control.

În urma investigațiilor amănunțite, specialiștii au descoperit că aceasta suferea de cancer și mai avea doar trei luni de trăit, notează hotnews.ro

Mihaela a trăit un șoc când a auzit că viața îi atârnă de un fir de ață

Femeia a dezvăluit că medicul dermatolog i-a spus, la acea vreme, că are un melanom. A decis astfel, împreună cu acesta, să facă mai multe investigații amănunțite, pentru a afla care este, de fapt, starea ei de sănătate. Au urmat o mulțime de evaluări imagistice și mai multe seturi de analize, până când specialiștii au reușit să se pronunțe definitiv asupra diagnosticului: melanom malign în stadiul 3. Vestea a căzut că un trăsnet peste femeie, mai ales că doctorii i-au mai dat doar câteva luni de viață.

Dar nu s-a lăsat bătută.

Mihaela a decis să lupte împotriva bolii și a acceptat să facă parte dintr-un studiu clinic pentru imunoterapie destinat pacienților cu melanom:, a povestit Mihaela, în cadrul unui workshop pe tema studiilor clinice organizat de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Din fericire, tratamentul a funcționat, iar tânăra mămică s-a recuperat. 49 de săptămâni a fost ținută sub observația specialiștilor, până când s-a însănătoșit complet: "Nu a fost greu. Făceam injectare din două în două săptămâni. Când am împlinit 41 de ani, mi-am făcut cadou ultima doză. De atunci am stat în evaluări, monitorizare din 3 în 3 luni, cu analize de sânge, investigații imagistice, ecografii de părți moi.", a explicat femeia, potrivit sursei citate.

Imagine cu caracter ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]

Experiență trăită a făcut-o pe Mihaela, la șase ani de la primirea diagnosticului, să împrăștie speranță și în rândul altor oameni care suferă de aceeași boală. În prezent, ea lucrează ca navigator de pacienți și încearcă să îi ajute pe cei diagnosticați cu melanom să beneficieze de imunoterapie: "Era singura mea șansă. Este decizia cea mai bună pe care am luat-o. Mi-am dat șansa să trăiesc și să îmi văd fetița crescând.", a mai spus Mihaela.