Mihaela Borcea nu se ferește să spună în ce relații a rămas cu Cristi Borcea, după divorț. Ce nu a lăsat să de vadă în cei zece ani de la despărțire: „Am primit foarte multe lovituri”

In articol:

De zece ani de zile, Mihaela Borcea nu mai este soția lui Cristi Borcea, cel pe care, la un moment dat, l-a considerat iubirea vieții sale.

Cei doi au împreună trei copii din mariajul lor așa că, și dacă și-ar fi dorit acest lucru, foștii soți nu ar fi putut să rupă complet legătura după ce au luat-o pe drumuri separate.

Mihaela Borcea a vorbit deschis despre perioada pe care a traversat-o după despărțirea de Cristi Borcea. [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: Cea mai grea decizie din cariera Valentinei Pelinel! Totul se întâmpla pe vremea când avea 16 ani: „Oare aș mai avea puterea să fac așa ceva?”

Citeste si: Cu ce se ocupă fiul cel mic al lui Cristian Țopescu la 23 de ani! Tânărul a venit la TV cu corset și colier cu perle- kfetele.ro

Citeste si: Saveta Bogdan se plânge că a ajuns la sapă de lemn și abia îi mai ajunge pensia- bzi.ro

„Toată viața m-am confruntat cu lovituri și cu foarte multe încercări”

Mihaela și Cristi Borcea au fost împreună timp de două decenii, perioadă în care făceau vâlvă cu fiecare apariție publică. Nimeni nu credea că cei doi o să ia la un moment dat pe drumuri separate, așa că vestea că mariajul lor s-a încheiat a căzut ca un trăsnet

peste capul celor care apreciau cuplul.

La mai bine de zece ani de la divorțul care a zguduit showbiz-ul autohton de la acea vreme, Mihaela pare că și-a găsit liniștea. De ceva vreme aceasta este fericită lângă actualul său partener de viață, Sorin Rap.

Totuși, până să ajungă în acest punct, Mihaela nu a avut deloc o viață ușoară după ce ea și fostul său soț au ales să o ia pe drumuri separate.

În cei zece ani de când au divorțat, aceasta a continuat să fie în fruntea unor afaceri pe care le-a pus pe picioare împreună cu fostul patron de la Dinamo și recunoaște că nu a fost deloc o muncă ușoară, căci viața a pus-o la grele încercări pe plan profesional.

„Este foarte greu, tot timpul apar chestii la care nu te aștepți, pe care trebuie să le rezolvi imediat și poate știi, poate nu știi. Te confrunți cu foarte multe lucruri grele, dar eu sunt obișnuită, toată viața m-am confruntat cu lovituri și cu foarte multe încercări și pot să spun că și ca antreprenor am deja foarte multă experiență în spate, conduc hotelul de peste 10 ani. Am primit foarte multe lovituri de-a lungul vieții și am avut foarte multe încercări, aproape de a-mi pierde viața.”, a spus Mihaela Borcea în cadrul unei emisiuni TV.

În ceea ce privește relația pe care o are cu fostul soț la mai bine de un deceniu de la divorț, Mihaela spune că cei doi vorbesc destul de des, în special pentru că au trei copii cărora să le poarte de grijă.

Citeste si: Motivul pentru care Valentina Pelinel nu își mai dorește copii. Ce a dezvăluit soția lui Cristi Borcea: "Îi mulțumesc lui Dumnezeu!"

„Vorbim frecvent. Avem copii împreună și afaceri, Avem o relație civilizată, cum este normal și firesc”, a mai spus Mihaela Borcea.