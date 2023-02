Mihaela Moise, experiență neplăcută în Bali. Fiica și soțul vedetei s-au îmbolnăvit grav în vacanță: „A început coșmarul"

In articol:

Mihaela Moise a plecat cu familia sa într-o vacanță în Bali, însă experiența pe care a trăit-o în locația de vis, a devenit un adevărat coșmar. Ceea ce trebuia să fie o vacanță destinată relaxării s-a transformat într-o experiență neplăcută, întrucât fiica și soțul vedetei s-au îmbolnăvit grav.

Familia Mihaelei Moise, grav bolnavă în vacanța din Bali

Mihaela Moise a plecat alături de familia sa într-o vacanță în Bali pentru a se relaxa și a se deconecta de agitația de acasă. Din nefericire, ceea ce ar fi trebuit să fie o experiență de vis s-a transformat în cel mai urât coșmar. Atât fiica sa, Katia, cât și soțul vedetei s-au îmbolnăvit, iar serviciile medicale costă o avere în Bali, după cum spune Mihaela Moise. Mai mult decât atât, vedeta a mărturisit că Bali nu este o destinație dedicată copiilor.

Mihaela Moise a mărturisit că au fost mai multe lucruri ce au deranjat-o la destinația aleasă pentru vacanță, printre care aglomerația, mizeria, dar și mâncarea de proastă calitate. Cu toate acestea, coșmarul a început atunci când fiica și soțul ei s-au îmbolnăvit și au avut nevoie de serviciile medicale, care nu sunt ieftine deloc.

„ În primul rând, nu este o destinație în care să mergi cu copilul. Am lăsat-o pe Katia cu o bonă de acolo. M-a sunat bona că vomită copilul. A început coșmarul. După jumătate de oră m-a sunat soțul și mi-a zis că și lui îi este rău. Soțul meu avea frisoane, îi era rău, vomă, de toate. Am chemat salvarea la soț, Katiei nu voiau să îi facă perfuzie acasă, i-au făcut soțului și și-a mai revenit. Katia vomă în continuu, orice îi dădeam. nimic. Marți am fugit cu ea la spital.”, a mărturisit vedeta, în cadrul unei emisiuni TV.

Mihaela Moise, alături de familia sa [Sursa foto: Instagram]

Mihaela Moise nu a fost satisfăcută de mâncarea din Bali

Dincolo de faptul că fiica și soțul ei s-au îmbolnăvit, Mihaela Moise nu a fost deloc impresionată de mâncarea servită în Bali. Vedeta a fost deranjată și de mizeria prezentă peste tot unde mergea, dar și de aglomerație. Cu toate acestea, a avut parte de peisaje impresionante, dar și de fotografii frumoase, care să imortalizeze vacanța plină de peripeții din Bali.

” Sunt anumite zone foarte clase unde este luxul de pe lume. Mâncarea nu este excelentă mai pe nicăieri. Nu pot să zic că am mâncat undeva de ne-a dat peste cap. Am fost și la fine dining. Restul, mizerie cumplită.”, a mai adăugat Mihaela Moise.