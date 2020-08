In articol:

Deși păreau extrem de fericiți împreună, se pare că Mihaela Rădulescu și Felix nu mai formează un cuplu. Frumoasa poveste de dragoste de la Monaco s-a sfârșit, iar acest lucru a fost observat de toată lumea.

Mihaela Rădulescu și Felix și-au spus Adio

Mihaela Rădulescu și Felix nu mai formează un cuplu. În urmă cu câteva zile, frumoasa prezentatoare de televiziune și-a serbat ziua de naștere, unde a avut mulți oameni apropiați alături de ea. Însă, se pare că de la petrecerea de la Monaco a lipsit o persoană, mai exact iubitul ei, Felix. În plus, vedeta a postat mai multe mesaje primite de la persoanele apropiate, însă de la iubitul ei nu avea nicio urare.

De asemenea, Mihaela Rădulescu și Felix nu mai postează poze împreună pe conturile de socializare, iar acest ar fi fost un prim lucru pentru care fanii ar fi spus că ei s-au despărțit.

Carmen Harra, dezvăluiri despre cuplul Mihaela-Felix

În urmă cu ceva timp, clarvăzătoarea Carmen Harra a dezvăluit câteva detalii despre relația dintre cei doi îndrăgostiți. La momentul actual, Carmen susținea că vedeta de televiziune nu va îmbătrâni alături de iubitul ei.

„Relația lor va rezista pe moment. Ne uităm cum am acționat în trecut și cum am acționat atunci, se reflectă și în acțiunile viitoare. Dacă noi în viață am trecut printr-un divorț, două, trei, experiențele nereușite, șansele sunt de repetare a erorilor fără să ne dăm seama pentru că noi celular funcționăm la nivel de memorie. Chiar dacă se mărită, important e cât rezistă. Rezistă cât au fost și cele anterioare.”, a declarat Carmen Harra.