Ilinca Vandici, despre cum păstrează pasiunea în cuplu

In articol:

Ilinca Vandici este una dintre cele frumoase și apreciate vedete de la noi din țară. Pe lângă succesul formidabil pe care îl are, ea are și o familie foarte frumoasă. Este căsătorită cu Andrei Neacșu, iar în 2017 cei doi îndrăgostiți au deveni părinți pentru prima dată. Frumoasa prezentatoare are un băiețel pe nume Zian.

Citeste si: Alin, polițist din Sălaj, a murit în urma unui accident cu ATV-ul! "Cerul are de azi încă un înger!"

Citeste si: Valentin, băiatul din Dej mâncat de viermi, a murit! Medicii au emmis o ipoteză șocantă! Ce pedeapsă riscă mama băiatului?

Citeste si: Româncă dispărută cu 5 ani în urmă, găsită moartă într-un sac. Criminalul a mărturisit totul!

Citeste si: Florin Salam, lovit de o mare nenorocire după ce a cântat la priveghiul lui Emi Pian - evz.ro

Prezentatoare de televiziune de la Kanal D a dat primele detalii despre căsnicia ei cu Andrei Neacșu.

”De-a lungul timpului, am știut să manageriez situația astfel încât și copilul, dar și soțul să fie pe primul loc în viața mea. Tocmai de aceea, avem parte de vacanțe doar pentru noi doi, eu și Andrei, avem seri când ieșim în oraș fără copil etc. Timpul cu copilul nostru este timpul cu copilul. Așa că nu a fost nevoie să schimbăm ceva sau să ne reîndrăgostim. Noi suntem veșnic îndrăgostiți. În perioada izolării resimțeam acea neliniște, ca toată lumea, dar am profitat de acea perioadă ca să petrecem mult timp împreună”, a declarat Ilinca Vandici, conform libertatea.ro

”Noi nu avem discuții aprinse, la noi, discuțiile sunt normale, ne expunem punctul de vedere, pentru ca la final să ajungem la un numitor comun. Este important să spună fiecare ce simte și ce gândește”, a adăugat ea.

Ilinca Vandici, detalii despre viața de mămică

În plus, Ilinca a mai vorbit și despre fiiul ei, Zian. Viața vedetei s-a schimbat radical de când a apărut în viața ei cel mic.

”Înainte, aveam o satisfacție uriașă în momentul în care eram implicată într-un proiect TV, existau tot felul de bucurii. De la nașterea lui Zian, de când am propria mea familie, Zian reprezintă fericirea supremă pentru mine și soțul meu. Nu concepem viața fără el. A devenit centrul universului nostru”, a declarat Ilinca.

”Acum suntem la momentul întrebării: ”Ce este asta?” Îmi place să stau de vorbă cu el, să îi explic, îl tratez de multe ori ca pe un om mare și cred că este bine că fac asta”, a încheiat prezentatoare de televiziune.