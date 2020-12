Mihaela Rădulescu, răbufnire neașteptată! Ce le-a transmis celor care i-au criticat fiul "Nu s-a născut în România"

Deşi, vedeta vine des în România pentru diverse proiecte, recent a povestit că băiatul nu a venit în ţară de mult timp.

”Ayan a plecat de aici (n.red din România) când nici nu avea 4 ani. A revenit cred că de vreo 2-3 ori când era mai mic, pentru că nu a avut de ce. Are școală, prieteni, viață acolo. Și de când nu am mai avut familie aici, nu a mai avut de ce să revină. Ce știe, știe din poveștile mele”, a mărturisit recent Mihaela Rădulescu.

Ayan, fiul Mihahelei Rădulescu cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg, a împlinit în vară 16 ani, iar vedeta este extrem de mândră de cum s-a dezvoltat fiul său.

Mihaela Radulescu si-a pozat mama si fiul

Ayan, fiul Mihaelei Radulescu, s-a nascut in Israel

În urmă cu câteva zile, Mihaela a postat pe Instagram o poză mai veche in care apare alături de băiat, iar una dintre urmăritoarele vedetei a criticat-o, dandu-i sfaturi si spunându-i că fiul ei ar trebui să se intoarca des in ţară şi că ar trebui sa fie crescut in spirit românesc. Mihaela Rădulescu a luat imediat foc.

"Aşa crezi tu sau aşa îţi place ţie să gândeşti? Nici n-ar trebui să mă obosesc să-ţi răspund, dar fac un efort. Ţi-am şters primul comentariu, pentru că am alergie la băgători de seamă, mai ales când e vorba de copilul meu. Nu, nu s-a născut în România, e doar pe jumătate român şi nici n-a prea trăit în România, dacă ne gândim că avea mai puţin de 4 ani când am plecat. Vorbeşte româneşte impecabil şi, ce crezi ? Nu prea are pe cine vizita, nu mai am nici urmă de familie în ţara. Bunicii mei au murit, tata a murit, mai e doar mama, care e mai mult cu noi decât acolo. Îl cresc fix cum cred eu de cuviinţă şi îl ţin cât pot de departe nu de spiritul românesc pe care-l invoci, ci de ţăţismele ieftine pe care le manifeşti fără să cunoşti realitatea. Valabil şi când judecati strâmb orice român plecat, fără să aveţi habar de greul unei vieti luate de la capăt printre străini. Nu ştiu ce cauţi pe pagina mea, dar să nu-mi mai pomeneşti vreodată copilul", este mesajul pe care i l-a transmis Mihaela Rădulescu.

În 2004, Mihaela Rădulescu a renunţat la religia ordodoxă şi s-a convertit la iudaism, pentru a se căsători cu Elan Schwartzenberg. La botez, vedeta a primit şi un nume nou, Judith. Ayan, fiul celor doi, este născut in Israel.