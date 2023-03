Mihaela Tatu a dezvăluit secretele unei vieți fericite și împlinite! Cum trece peste momentele grele: "Nu toate zilele sunt bune" | EXCLUSIV

In articol:

Mihaela Tatu este cu siguranță o sursă de inspirație pentru toate femeile din România. Îndrăgita vedetă a renunțat la televiziune, iar cariera sa a mers într-o cu totul și cu totul altă direcție.

Mihaela Tatu este trainer pentru vorbitul în public și pune voci pentru desenele pentru copii și călătorește în toată lumea.

La 59 de ani, Mihaela Tatu este într-o formă de zile mari, iar energia ei este incomparabilă. Fosta prezentatoare TV le-a dezvăluit jurnaliștilor WOWbiz.ro cum reușește să se mențină în formă, ce face când zilele nu sunt extrem de bune și mai ales cum își păstrează pozitivitatea și zâmbetul pe buze.

Sinceră și efervescentă, așa cum ne-a obișnuit, Mihaela Tatu ne-a povestit ce face pentru a transforma o zi rea într-un bună, dar și care sunt cele mai importante trei sfaturi pe care le are pentru femeile din România.

Cum reușește Mihaela Tatu să se mențină în formă

Călătorește peste tot în lume, se bucură de viață și face ceea ce îi place.

Mihaela Tatu pune suflet în toate lucrurile pe care le spune și le face, iar când vine vorba de cum se menține în formă spune că nu are secrete, însă recunoaște că a moștenit mai multe calități de la părinții ei.

"Înainte de orice, trebuie să recunosc că temperamentul meu dominant este sangvin, de unde rezultă că sunt o extrovertă prin excelență. Este un dar al naturii. De la mama și de la tata mai un strop mai multă energie ca un om obișnuit.

Așa am fost de mică. Deci sunt doi factori genetici care contribuie la felul meu ludic și poate cu mai multă bună dispoziție și energie. Totuși, energia se termină și ea la un moment dat, iar dacă nu ne gândim la un program de somn cât, citisem undeva că o femeie are nevoie de mai mult somn ca un bărbat, are nevoie de somn atât cât are nevoie corpul. Deci dormim atât cât are nevoie corpul, nici mai mult și nici mai puțin.

În altă ordine de iedei, ca să am o stare de bună dispoziție îmi place să încep zilele devreme. Să fie soare, dar nu e obligatoriu. Să ies cu câinele la plimbare, dar nu este obligatoriu. Să iau un mic dejun care să îmi placă, dar nu este obligatoriu", a mărturisit Mihaela Tatu, pentru WOWbiz.ro.

Mihaela Tatu, secrete pentru zilele mai puțin bune

Îndrăgita vedetă ne-a mărturisit că deși mereu se bucură de viață și mai ales de lucrurile care îi plac, există și zile în care poate nu totul merge conform planului. Mihaela Tatu nu este omul care să intre în panică, ci din contră.

Fosta prezentatoare TV încearcă să vadă binele în fiecare lucru, iar dacă lucrurile nu au mers astăzi, vor merge cu siguranță mâine.

"Eu îmi doresc să fiu bine și să am o stare bună, însă nu putem să o avem în fiecare zi, dar atunci când sunt factori care ne influențează și care ne întristează, cred că ar trebui să gândim că totul este schimbător și trecător. Totul se schimbă, dacă nu aceeași zi, într-o zi, iar dacă nu se schimbă într-o zi, sigur se schimbă într-o săptămână.

O stare de echilibru este binevenită în viața oricui. În ultimii ani, am învățat că nu trebuie nici să emitem judecăți despre oameni pentru că nu suntem în locul în locul. Asta îți aduce o stare de liniște, pentru că toată energia se întoarce spre propria ființă. Mă gândesc mereu și ce să fac ca să îmi fie bine, dar și ce să fac pentru ceilalți, un gest care să îmi aducă și mie o stare de bine, cam acestea ar fi secretele.

Pe de altă parte, simțul umorului cred că este tot nativ. Îmi place să mă bucur și să caut starea de bine din fiecare situație", ne-a dezvăluit îndrăgita vedetă.

Sfaturi de preț de la Mihaela Tatu

Mihaela Tatu are o poveste de viață impresionantă și o carieră de excepție. Vedeta care a realizat "De 3x femeie" vine cu trei sfaturi pe care ar trebui să le știe orice doamnă și domnișoară din România.

"În primul rând, cred că trebuie să existe un soi de solidaritate între noi. Să existe momente așa cum erau momentele de clacă de odinioară la bunicii noștri. Cred că acesta ar fi lucru care ne-ar propulsa, să nu mai existe egocentrismul și egoismul din zilele noastre și să trăiești numai pentru tine, observând numai defectele celorlalți.

Apoi, ar trebui să se gândească că totul în jurul lor este influențat de atitudinea lor și că una dintre manifestările energiei feminine este echilibrul pe care doar o femeie îl aduce. Fie că este vorba despre simțul umorului, de blândețe, răbdare, subtilitate, diplomație sau iubire, toate acestea sunt manifestări al energiei noastre și asta îi schimbă și îi transformă pe toți cei care stau în jurul nostru și mai ales pe copiii noștri pentru că de la noi pornește educația pentru copil.

În al treilea rând, când spui iubește-te pe tine, asta nu înseamnă că trebuie să te gândești doar să mănânci mâncare bună sau să mergi doar la cosmetică și coafor. Când te iubești pe tine, ai grijă de starea sănătății tale, atât mintală, cât și a fizicului, dar și a sufletului. Atunci lucrurile se schimbă, când vom reuși să renunțăm la orgolii și la vanități, atunci cred că lucrurile ar sta diferit.

Ar trebui să iertăm cu mai multă ușurință pentru că nimeni nu este perfect, iar cel mai important este faptul că ar trebui să avem mai multă atenție la cuvânt. Aruncă cu foarte multă ușurință unele cuvinte", a explicat Mihaela Tatu, pentru WOWbiz.ro.

