Mihaela Tatu, mai sinceră ca niciodată! Vedeta a dezvăluit care este singurul lucru pe care nu l-ar face niciodată: "Mereu se găsește cineva și pentru mine" | EXCLUSIV

Toată țara o cunoaște pe Mihaela Tatu și generații întregi de tineri din ziua de azi au crescut văzând-o pe micul ecran. Realizatoarea "de 3x femeie" a dispărut de ceva timp de pe micul ecran și în prezent locuiește la Oradea.

Viața Mihaelei Tatu este una extrem de ocupată și se bucură de numeroase proiecte pe care le are pentru copii, studenți, profesori, femei și chiar și seniori. Celebra realizatoare TV s-a schimbat radical odată ce a renunțat la cariera pe micul ecran, însă știe clar că de un lucru nu se va apuca niciodată pentru că nu este făcută pentru asta. Șoferia, căci despre ea este vorba se pare că nu este deloc pe placul Mihaelei Tatu și spune că nici nu are calitățile necesare.

Mihaela Tatu [Sursa foto: Facebook]

Mihaela Tatu și-a descoperit o nouă pasiune

Jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit recent cu Mihaela Tatu, iar atunci vedeta le-a descoperit că și-a găsit o nouă pasiune. Cartingul este pe placul ei, iar după câteva ședințe la București a fost convinsă să mai încerce și la Oradea, odată ce se întoarce acasă.

"Ultima dată când am fost la București am fost la o pistă de carting. Eu nu am carnet, nu am veleități de șoferiță. Nu îmi place să conduc, eu chiar glumesc cu fetele și le spun: eu condus destine, nu o biată mașină.

Am descoperit cartingul și am aflat că în Oradea, nu departe de casa mea este o pistă de carting și s-ar putea să mai dau, din când în când, o fugă pe acolo", a mărturisit Mihaela Tatu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Mihaela Tatu [Sursa foto: Facebook]

Mihaela Tatu a spus ce nu ar face niciodată

Îndrăgita vedetă recunoaște că nu îi place absolut deloc să conducă. Deși cartingul a fost pe gustul ei, este exclus să se urce la volan. Chiar dacă uneori spune că poate i-ar fi mai comod, fosta prezentatoare "De 3x femeie" ne-a mărturisit că ori de câte ori are nevoie de mașină se nimerește să o sune câte o prietenă care să o invite la o plimbare.

"Mie nu îmi place să conduc. Cartingul înseamnă un traseu de câteva minute pe care nimeni nu te încurcă, în timp ce cartingul înseamnă viața de zi cu zi. Nici nu vreau să mă gândesc. Fiecare om trebuie să facă lucrurile care îi sunt date. Omul potrivit la locul potrivit, eu nu am veleități de șoferiță. Dacă ar trebui să traversez țara cu calul probabil că m-aș duce, dar să conduc nu îmi place.

Mi s-a spus că aș avea abilități, așa spun unii. Eu nu cred, am alte lucruri mai importante de învățat și de făcut. Am momente în care zic, mai ales de când mi-am luat un câine nou, mă gândesc ce bine era să am mașină și să îl scot în vârf de mute sau la pădure, dar de fiecare dată când am acest gând mă sună câte o prietenă să mă scoată la plimbare și uite așa se rezolvă. E bine așa cum e!", a mărturisit Mihaela Tatu.

