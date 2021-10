Mihai Bendeac a lăsat pe toată lumea mască! Adevărul despre orietarea lui sexuală: „În mod sigur nu sunt heterosexual”

In articol:

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciași actori din România. Nu s-a făcut remarcat doar ca urmare a talentului său incontestabil de a-i face pe oameni să râdă, ci și prin felul său de a fi.

Nu se teme să spună ceea ce gândește și este mereu o apariție greu de trecut cu vederea, mai ales pentru doamne și domnișoare. Este unul dintre cei mai râvniți burlaci din țară, iar multe tinere încearcă să-i atragă atenția. Recent, în cadrul unui podcast, actorul a făcut dezvăluiri uimitoare despre orientarea sa sexuală. Iată ce a declarat!

Mihai Bendeac [Sursa foto: Captură video ]

Mihai Bendeac: „ În mod sigur nu sunt heterosexual, în mod sigur nu sunt gay”

Despre actor s-a tot zvonit că ar avea alte orientări sexuale decât cele pe care le afișează la TV, dar acesta spulberă bârfa. Ba chiar face dezvăluiri incendiare. Se pare că Mihai Bendeac susține cu nu este nici heterosexual, dar nici homosexual. Iată de unde a pornit totul.

„Totul a plecat de când eram la „Mondenii”, unde făceam un personaj care se numea Mircea Solcanu. Şi era prima dată când oamenii vedeau la televizor un actor interpretând un personaj gay! Ştiu că scheciul respectiv a fost primit uluitor, a doua zi toată lumea folosea expresia „La naiba, la naiba!”, iar oamenii au considerat că am interpretat personajul atât de bine încât este imposibil să nu fiu… În primă instanţă, da! (Dacă l-a deranjat acest lucru) După care am avut numai avantaje… şi cu gagicile, crează o curiozitate, bă, asta chiar o fi…?

În mod sigur nu sunt heterosexual, în mod sigur nu sunt gay, mă rog, homosexual, în mod sigur nu sunt transexual, în mod sigur nu sunt lucrurile care se termină cu „fil”! Aceste comentarii sunt adevărate!”, a declarat Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac [Sursa foto: Captură video ]

Cum trebuie să arate femeia perfectă în viziunea lui Mihai Bendeac

Cât despre femeia perfectă, Mihai Bendeac are în minte conurat potretul perfect. Actorul știe deja cum trebuie să arate și să fie femeia care să-i atragă atenția și să-l facă să o iubească.

„Minionă, voluptoasă, brunetă, cu o putere uriașă de empatie. Umană, în general!”, a mai spus Mihai Bendeac.

De asemenea, actorul a povestit cu lux de amănunte cum a fost prima dată când s-a îndrăgostit. Mihai Bendeac susține că nici în ziua de astăzi nu a putut s-o uite pe tânăra pentru care a simțit primul fior al dragostei, ba chiar spune că nu știe dacă a mai simțit așa ceva pentru cineva.

„Prima mea iubită s-a numit Manuela. Eu locuiam în blocul 52, ea în blocul 51, la parter. A fost prima mea dragoste. Când am ajuns eu în clasa a IV-a, ea s-a mutat din București. Am suferit ca un câine. Până în ziua de astăzi am încercat să aflu ce mai face Oana din blocul 50, atenție, o fată de care m-am îndrăgostit când eram în clasa a IV-a, o fată pe care n-am uitat-o nici până astăzi și nu mai știu nimic altceva decât că era brunetă, era superbă. Nu i-am spus niciodată nimic, sufeream în tăcere. O chema Oana, stătea în blocul 50, de pe Liviu Rebreanu. Sentimentul acela nu știu dacă l-am mai avut față de cineva vreodată. Simțeam că zbor. Oana…”, a mai spus Mihai Bendeac.