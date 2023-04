Mihai Bendeac a vorbit despre afecțiunea care îl mai chinuie chiar și acum: „Am învățat să trăiesc cu ea”

In articol:

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai apreciați și dedicați actori din spațiul teatral. Actorul s-a făcut plăcut publicului prin aparițiile lui de neratat din televiziune și prin personalitatea lui asumată.

Mihai Bendeac a învățat să trăiască cu depresia

Chiar dacă acesta pare să aibă o viață de-a dreptul minunată, lucrurile nu fost tot timpul așa, deoarece acesta dă o luptă crâncenă cu o boală din ce în ce mai des întâlnită.

Actorul face parte din multitudinea de oameni care s-a confruntat cu depresia pe care nu a reușit să o învingă. Mihai Bendeac a mărturisit că are de-a face cu o destul de multe momente în care boala își face simțită prezența. Însă vedeta a învățat cum să gestioneze situația în așa fel încât să nu îi mai fie teamă și a reușit să trăiască cu ea.

„Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste.” , a declarat acesta, potrivit Viva.

Ce sfaturi le dă Mihai Bendeac oamenilor care se luptă cu depresia

Vedeta este de părere că fiecare om trebuie să încerce să învingă singur lupta cu depresia.

Pentru a face acest lucru, Mihai Bendeac i-a sfătuit pe cei care se confruntă cu o astfel de problemă să caute puterea și motivația în diferite interviuri ale altor persoane care au trecut la rândul lor prin acest lucru. Bărbatul consideră că pentru o astfel de boală, nu există vreo prescripție medical care să ajute la vindecarea sa.

„Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva. Din păcate, așa e, nu există rețete”, a mai spus actorul.

Mihai Bendeac [Sursa foto: Instagram]

