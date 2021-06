Mihai Bobonete, agresat de un taximetrist. De la ce a pornit întreaga scenă: "A venit să te bată cu o bâtă de baseball"

In articol:

Mihai Bobonete a fost la un pas să fie bătut de un taximetrist. Întreaga scenă a fost povestită chiar în cadrul unui podcast realizat de cunoscutul actor.

Mihai Bobonete, agresat de un taximetrist

Mihai Bobonete l-a invitat pe unul dintre cei mai buni prieteni, Octavian Strunilă, în cadrul podcastului său.

Printrele altele, aceștia și-au adus aminte de un episod nu tocmai plăcut.

În urmă cu ceva timp, Bobonete și Octavian au fost la un pas să fie bătuți de un taximetrist în Capitală. Se pare că aceștia plecau de la un bar din București și au decis să ia un taxi până la destinația finală. Însă, șoferul ar fi refuzat să îi ia pe aceștia, așa că s-au dat jos și s-au urcat în următorul.

În tot acest timp, Octavian Strunilă a sunat la discper, pentru a-l reclma pe taximetrist.

Însă, ceea ce nu a știut a fost faptul că omul auzise și a venit cu atitudine total nepotrivită la ei. Cu o bâtă de baseball în mână, șoferul a încercat să își facă singur dreptate.

„Mai ții minte cu taximetristul care te-a bătut din cauza mea? Am plecat din Fire și am urcat întru-un taxi. Și îi spunem Calea Vitan 203. Și taximetristul zice că nu ne ia, că el nu merge în direcția aia. Am coborât din taxi și am urcat în taxi-ul din spate. Între timp, am sunat la dispecer și am spus că numărul TXT n-a vrut să ne ia.

Când am ieșit dintr-un pasaj, șoferul cu TXT a venit în spatele nostru. Eh, tu ai stat în taxi în față și eu în spate. Taximetristul a venit să te bată cu o bâtă de baseball, crezând că tu ești capul răutaților. Eu făcusem răul, tu nici nu știai de ce te bate ăla. Ăla îi spune taximetristului: Deschide că îți sparg geamul!” , a povestit Octavian Strunilă în cadrul ultimului episod.