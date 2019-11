Noemi și Mihai Mitoșeru au format un cuplu timp de 13 ani și au anunțat că vor divorțam, luând prin surprindere pe toată lumea. Apropiații așteptau să îi vadă pe prezentatorul de televiziune și pe frumoasa blondină în fața altarului, atunci când el a dat cărțile pe față, recunoscând că nu mai locuia cu ea de câteva luni.

Marți, 18 noiembrie, Mihai Mitoșeru și Noemi au divorțat oficial. Inviatat la Teo Show, a vorbit despre greșelile pe care le-a făcut în relația cu femeia iubită.

a spus Mihai Mitoșeru, cu lacrimi în ochi, la Kanal D.

Mihai Mitoșeru a recunoscut că el și Noemi se iubesc

„Ea are impresia că dacă ne-am despărțit e mai liniștită. E greu să fii singur. Au trecut patru luni de zile și am acceptat situația. Am sunat-o și am întrebat-o ce facem. Mi-a zis că este liniștită așa și că să lăsăm lucrurile așa. Am încercat. Eu am înțeles unde am greșit. Eu țipam, înjuram. Nu trebuia să fac atât de urât. Am greșit enorm. Chiar dacă nu o să mai fim împreună, am înțeles unde am greșit.

Încă ne iubim, dar suntem orgolioși. În momentul acesta, nu mai putem să fim împreună. Multe cupluri trăiesc din obișnuință. Nu ne-am plictisit împreună. Și meseria ei a cam distrus relația asta. Eu veneam obosit și când aveam timp liber, voiam să îl petrec cu ea. Făceam tot posibilul să fim împreună. Nu putem să ne împăcăm și să trăim ca în ultimul an. Ne era mai bine în perioada când nu eram căsătoriți. Eram fericit că o făceam pe ea fericită!”, a mai adăugat prezentatorul tv.