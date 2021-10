Mihai Morar a fost naș la un botez, deși se află în autoizolare! Una dintre gemenele sale a fost diagnosticată cu COVID-19

In articol:

Mihai Morar a anunțat în urmă cu puțin timp pe rețelele de socializare că una dintre gemenele sale a fost testată pozitiv la infecția cu virusul SARS-CoV-2. Acesta și-a liniștit fanii, spunând că toată lumea se simte bine, inclusiv copila. Momentan, nimeni din casă nu mai prezintă simptome, iar el, deși este vaccinate cu toate cele trei doze anti-COVID, și conform legii are dreptul de a ieși din casă

chiar dacă a fost contact direct cu un pozitiv, vedeta a ales să se autoizoleze.

Prezentatorul spune că nu vrea să fie purtător al coronavirusului și să îmbolnăvească și pe altcineva, așa că nici nu a mai mers la botezul la care trebuia să fie naș, cel puțin nu fizic. Pentru pentru că și-a dorit enorm să-l creștineze pe cel mic, Mihai Morar a găsit soluția. El și soția lui s-au îmbrăcat ca de gală și au botezat bebelușul online. Prezentatorul s-a „lăudat” cu isprava sa și pe rețelele de socializare.

„SIMPLU ȘI FAIN. NAȘI DE BOTEZ, ONLINE. 💫 Am 40 azi, dar n-am mai făcut asta până acum… De ziua mea, am botezat pe ZOOM.



Se poate orice în izolare, m-am prins. Dimineață, am lansat cartea de acasă. Iar acum tocmai ce am fost nași de creștinare pentru Aris. 💙 Mulțumim pentru “conexiune”, @olga_popa_oficial și @claudiuilioiu. Aris, să te ocrotească Sfânta Parascheva, cum l-a ocrotit pe Nașu din ziua în care s-a născut până azi, la 40. 💫🙏, a scris Mihai Morar pe Instagram.

În urmă cu doar o zi, acesta a povestit pe rețelele de socializare că una dintre fiicele sale s-a infectat cu coronavirus, iar el a ales să se autoizoleze, deși s-a vaccinat cu toate cele trei doze. Iată o parte din declarația acestuia.

„În weekend, una dintre gemene a ieșit «pozitiv» la testul PCR. Toți ceilalți din casă suntem «negativ». Deocamdată. Important e că simptomele sunt minore și toată lumea mea e bine.

Conform noului protocol, o persoană vaccinată inclusiv cu a doua doză, chiar dacă e contact direct, nu trebuie să stea în carantină dacă nu prezintă simptome. Mai mult, eu am efectuată și doza a treia. Legal, pot circula liber pe străzi, îmi pot vedea, netulburat, de viață. Moral, însă, am ales să stau acasă.

Cred că una dintre cele mai mari daune pe care le-a făcut pandemia e aceea că toți ne-am luat drepturi absolute. Legea mă lasă să ies pe străzi. Dar e moral? Când știu atâția oameni vaccinați care au fost «curieri» de virus de ici-colo. M-am vaccinat că să fiu «mai liber» decât «fratele» nevaccinat?", a fost o parte din mesajul transmis de Mihai Morar, pe rețelele de socializare.