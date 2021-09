Drama pe care o trăiește Elena Marin după Survivor România 2021: „Nu stiam ce să fac, plângeam”

In articol:

Elena Marin a fost una dintre cele mai apreciate concurente din tabăra Faimoșilor de câtre public, însă, intens criticată atât de colegii de echipă, precum și de rivalii lor. A fost un personal controversat, dar, în același timp, un jucător important, care a adus puncte veritabile echipei roșii.

A ajuns până în semifinală, dar, din nefericire nu a reușit să ajungă până în ultima etapă sau chiar să câștige trofeul Survivor România 2021 așa cum și-a dorit.

Pe parcursul show-ului din Republica Dominicană nu a fost ocolită de accidentări, însă a avut tăria de a merge mai departe în competiție, iar acum plătește un preț destul de scump.

Elena Marin [Sursa foto: Instagram]

Elena Marin, despre problemele cu care se confruntă după Survivor România 2021

Nici până în momentul de față Elena Marin nu s-a recuperat, iar accindetările suferite pe traseele din Dominicană își spun cuvântul. Problemele de la genunchi o țin departe pe fosta Faimoasă de a-și vedea visul cu ochii: acela de a-și deschide o școală de dans, unde să poată să inițieze în tainele dansului generațiile viitoare. În prezent, Elena Marin trăiește o adevărată dramă, căci este la doar un pas de a fi nevoită să ajungă pe masa de operație, iar asta va însemna un lung proces de recuperare.

„Nu mă pot întoarce la dans, nici măcar nu pot merge pe tocuri. Am probleme la ambii genunchi si la gleznă. Am fost la patru medici. Doi mi-au sps că am nevoie de operație imediat, iar ceilalți doi au mers pe partea de fizioterapie, dar nu au garantat. Nimeni nu mi-a dat nicio sansa de 100% ca voi fi ok cu fizioterapia. Acum ma intreb daca sa fac fizioterapie și să pierd o lună-două, iar apoi să ajung la operatie? (…) Încerc să mă gândesc la mine și să iau cea mai bună decizie. Când am aflat, am fost devastată. Eu mă așteptam să revin la dans cât mai repede, să îmi deschid sala de dans de care am tot vorbit. Am trecut prin câteva zile devastatoare, în care nu stiam ce să fac, plângeam. Andrei era lângă mine și încerca să îmi ridice moralul.

Aveam 5 joburi înainte să plec, asistenta lui Mihai morar, lucram la Circul de stat, lucram cu Andreea Bălan, aveam evenimentele mele și lucram și la o sală de fitness. Dar cel mai tare mă doare că nu pot să îmi deschid sala de dans”, a declarat Elena Marin, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Elena Marin [Sursa foto: Captură video ]