Mihai Morar, despre acuzațiile lui Șerban Huidu la adresa lui. Abia acum a dezvăluit ce s-a întâmplat între ei: "Îmi pare tare rău că am intrat în jocul ăla"

In articol:

Mihai Morar prezintă pentru unul dintre cele mai cunoscute posturi de radio din România și a reușit să-și construiască o carieră impresionantă în acest domeniu, însă puțină lume știe că a trebuit să treacă peste multe obstacole, pentru a ajunge aici.

Recent, în cadrul podcastului găzduit de Gojira, pe canalul de Youtube "Happyfish", moderatorul a dezvăluit că a avut anumite divergențe în trecut cu Șerban Huidu , din cauza concurenței.

Citeste si: Mihai Morar a fost naș la un botez, deși se află în autoizolare! Una dintre gemenele sale a fost diagnosticată cu COVID-19

Mihai Morar: "Orgoliul lui era nelimitat"

Mihai Morar a mărturisit că la începutul debutului său în radio a avut o relație bună cu Șerban Huidu, colegul lui de breaslă. După o vreme, însă, lucrurile s-au schimbat între ei, iar competiția și-a spus cuvântul, cu toate că Șerban îi dezvăluise în nenumărate rânduri prezentatorului că îl admira pentru tot ceea ce face: "El iubea atât de tare radio-ul și trăia atât de mult pentru ceea ce făcea, încât orgoliul lui era nelimitat.

Mihai Morar [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Smiley și Gina Pistol se despart?! Câți bani ar trebui să plătească cântărețul, pensie alimentară, pentru micuța Josephine- bzi.ro

Când a văzut o amenințare în Buzdugan și Morar, au început înțepăturile, cum că noi copiam glumele. Eu nu spun că noi nu am greșit. Discursul lui devenise foarte vehement și cu cât eram mai puternici pe piață, cu atât era mai rău. Am suferit foarte mult. Îmi pare tare rău că am intrat în jocul ăla.", a povestit Mihai Morar, în cadrul podcastului amintit.

Șerban Huidu [Sursa foto: Instagram]

"Nu înțelegeam ce are cu mine"

Mihai Morar a recunoscut că regretă și acum faptul că s-a lăsat afectat de tot ceea ce s-a întâmplat între el și Șerban Huidu, dar mai ales de vorbele prezentatorului, care i-au ajuns la urechi.

Citeste si: Mihai Morar și Andreea Raicu sunt gazdele Festivalului Brazilor de Crăciun: ”Nu ne poate fi bine, dacă nu facem bine!”

Mai mult, acesta a dezvăluit că a renunțat la un moment dat să înțeleagă de ce se comportă colegul lui de breaslă în acest mod, în condițiile în care îi mărturisise că și l-ar dori în echipa lui: "Aveam emisiuni în care colegii îi ascultau și îmi spuneau: 'Iar a zis ăla de tine'. Nu înțelegeam ce are cu mine, în condițiile în care eu mă văzusem cu el și îmi zicea că sunt cel mai bun om din radio și că își dorea foarte mult să mă aibă în echipă.", a mai spus Mihai Morar, pentru aceeași sursă.