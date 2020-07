In articol:

Mihai Morar este foarte apreciat de oameni și datorită faptului că vorbește sincer despre diferite probleme. Prezentatorul a vorbit despre problema cu care ne confruntăm la momentul actual, dar și despre cum l-a influențat această perioadă.

Mihai Morar, declarații despre pandemia de Coronavirus

Prezentatorul de televiziune susține că nu știe când se va opri această problemă și nici cum o să se oprească, însă poate opri răspândirea ei. A vorbit pe larg despre situațiile cu care s-a confruntat de când virusul a apărut la noi în țară.

"Eu nu sunt nici cel care poate să oprească pandemia, dar pot să fiu cel care poate maxim să oprească răspândirea ei. Nu e în controlul meu și atunci de ce să mă încarc eu cu toate lucrurile astea, cu toate teoriile conspirației și așa mai departe.", a declarat Mihai Morar.

Pandemia actuală de coronavirus a afectat foarte multe persoane și se pare că și pe renumitul prezentator. Mihai Morar a avut probleme atât de ordin material, cât și de ordin sentimental.

"Nu avem leac în momentul ăsta"

"Nu avem leac în momentul ăsta și atunci de ce să fiu eu cel care să îmi afectez viață din cauza acestor lucruri. Normal că m-a afectat! M-a afectat și financiar și emoțional dar încerc să reduc cât mai mult costurile sau efectele pandemiei asupra mea.", a explicat el.

"Am reușit să mă disciplinez, s-au închis restaurantele și a trebuit să mănânc acasă și am zis că dacă trebuie să mănânc acasă, hai să îmi calculez mesele în calorii și macronutrienți. Așa am reușit să mă disciplinez în ultimele 3 luni, cred că am cea mai echilibrată dietă de când mă știu! Inclusiv dezavantajele astea le poți transforma în avantaje. Dacă nu te plângi în fiecare zi, „Vai , ce nasol este! Vai când o să se termine… Există doar ziua de azi! ", a mai adăugat Mihai Morar.