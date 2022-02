Mihai Morar, escapadă romantică alături de soția sa la Budapesta. Omul de la radio a plecat din România de rușine pentru a face asta: „Ce o să zică lumea?”

In articol:

Mihai Morar a plecat alături de partenera sa de viață în Ungaria. Pentru câteva zile, cei doi au trăit clipe minunate împreună, exact la fel cum se întâmpla la începutul relației lor. Chiar dacă a fost într-o țară străină în vacanță, Mihai Morar nu a uitat de bunele obiceiuri pe care le are acasă, în România.

Mihai Morar este un împătimit al alergării de dimineața și se pare că nu a făcut rabat de la această regulă nici în vacanță. Se pare că în urmă cu 5 ani, respectiv în anul 2016, omul de la radio a început pentru prima dată să alerge în același loc în care a făcut-o și de data aceasta. Mihai Morar le-a povestit fanilor lui că motivul care l-a determinat să plece într-o altă țară străină pentru a putea alerga a fost pentru că în țară îi era rușine de cei care l-ar fi putut critica pentru felul în care aleargă.



Alergarea din dimineaţa asta a fost cu fluturi în stomac. Nu pentru că e unul dintre cele mai frumoase trasee de alergare urbană din lume: de-a lungul Dunării, de la Podul cu Lanţuri, pe lângă clădirea Parlamentului, apoi turul Insulei Margareta şi retur. 10 cei mai frumoşi kilometri pe care îi poţi alerga în viaţa asta. Nu pentru că mi-am bătut vreun record personal: nicidecum, sunt încă departe de forma mea bună.

Şi aici începe spovedania: am refăcut primul traseu pe care l-am alergat vreodată. A trebuit să “fug” până la Budapesta ca să mă apuc de alergat. Pentru că “acasă” îmi era ruşine să alerg. Era 13 august 2016, plecat în vacanţa de vară cu fetele, m-am trezit, mi-am pus pe mine un echipament şi am pornit în necunoscut, de-a lungul Dunării, într-o călătorie pe care visez să o fac până la sfârşitul vieţii.

Mihai Morar este de părere că foarte mulți oameni nu fac ceea ce-și doresc din cauză că ei cred că ar putea fi criticați sau luați în derâdere ce cei din jur. În realitate, însă, lucrurile stau cu totul diferit, pentru că, la fel ca în cazul lui de acum 5 ani, singurele piedici au venit doar de la proripa persoană, și nu de la cei din jur.

„Nu are nimeni nimic cu tine”

De ce a trebuit să fug din ţară ca să alerg? De ruşine. E motivul pentru care majoritatea oamenilor amână sau nu se apucă de mişcare: “ce o să zică lumea?”, “cum se vor uita la mine “profesioniştii?”, “vor râde toţi musculoşii de la sală de mine”, “dacă nu execut corect?”, “nu ştiu să alerg”, “mă vor depăşi toţi”.

Din cauza tuturor acestor prejudecăţi construite de minte, a trebuit să ajung la Budapesta, departe de ochii alor mei, pe Podul cu Lanţuri ca să rup “lanţurile” propriului creier. Au trecut mai bine de 5 ani de atunci şi pot să îţi spun atâta: NU ARE NIMENI NIMIC CU TINE, TU EŞTI SINGURUL CARE ARE CEVA CU TINE. Nu e despre părerea altora despre tine, ci e strict despre părerea ta despre tine.

Dacă, şi în cazul tău, “ce o să zică lumea?” te opreşte să te apuci de mişcare (sau de orice altceva), să ştii că adevăratul “stop” e, de fapt, “ce-ţi zici tu despre tine”.

Ascultam în căşti azi, alergând pe Insula Margareta, cântecul ăsta: “You’ve Got To Let Go If You Want To Be Free!” Rupe propriile lanţuri”, afirmă Mihai Morar.