Răzvan Fodor, declarații emoționante despre soția lui, după 12 ani de căsătorie: "Mă uit în ochii ei și îi spun că o iubesc. După 12 ani. Și sunt extrem de sincer când spun treaba asta"

Răzvan și Irina Fodor formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Chiar dacă au trecut prin multe încercări de-a lungul vieții, cei doi au reușit să depășească toate obstacolele și să își întemeieze familia mult visată.

Acum, după 12 ani de când și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu, actorul a făcut declarații emoționante despre cea care l-a făcut tată și care i-a stat mereu alături.

"A venit în momentul potrivit"

Răvan Fodor a recunoscut că își pierduse orice speranță înainte de a o cunoaște pe Irina și nu mai credea că o să-și întemeieze vreodată familia mult dorită. Mai mult, actorul a mărturisit că a avut o perioadă în care s-a confruntat cu stări de anxietate și nimeni nu reușea să îi intre în grații: "Eram ușor anxios, aveam credința că toate trenurile vizavi o posibilă femeie lângă care să stau până la sfârșitul vieții trecuseră, le pierdusem. Tot căutam și nu reușeam. Căzusem într-o zonă ușor misogină, pe care mi-o și recunoșteam. Nu prea mă mai interesa nimic. Cum scotea două vorbe (n.r. o posibilă parteneră), gata. Judecată, direct și gata, era 'La revedere!'.

Irina și Răzvan Fodor [Sursa foto: Instagram]

Nu mai aveam răbdare. Erau 4 ani de zile de când tot căutam. Aveam gașca mea de gagici, pe care le toleram într-un alt sens lângă mine, pentru alte lucruri și eram foarte mulțumit din punctul ăsta de vedere. Dar nu, să-mi intri în viață și să rămâi la mine peste noapte, era foarte greu. A venit în momentul potrivit (n.r. Irina). Cred că trebuia ea să crească, d-aia nu a apărut mai devreme." , a declarat Răzvan Fodor, în cadrul unui podcast găzduit de Mihai Morar.

Irina și Răzvan Fodor [Sursa foto: Instagram]

"Pentru mine familia e absolut tot și eu nu am nicio șansă să derapez în relația asta"

Răzvan Fodor a povestit că soția lui, Irina, a fost cea care l-a sprijinit mereu în tot ceea ce și-a dorit, iar pentru asta o să-i rămână veșnic recunoscător. De asemenea, actorul a declarat că încearcă să o răsplătească pe mama fetiței lui pentru toată dragostea pe care i-a oferit-o, așa că încearcă să fie un soț și un tată model. Cât despre sentimentele pe care i le poartă partenerei lui, Răzvan a ținut să sublinieze că o iubește pe Irina la fel de mult ca în prima zi, chiar și după 12 ani de căsătorie: "E femeia pe care mi-am dorit-o. E familia pe care mi-am dorit-o. Mă uit în ochii ei și îi spun că o iubesc. După 12 ani. Și sunt al dracu de fericit, pentru că știu că sunt extrem de sincer când spun treaba asta. Ea mi-a făcut tot. Dar tocmai pentru asta, eu îi sunt recunoscător, sunt un soț bun, sunt un tată bun.

Pentru mine familia e absolut tot și eu nu am nicio șansă să derapez în relația asta, în vreun fel. Am avut cea mai mișto viață de adolescent, din punctul meu de vedere, și m-am distrat, dar cum mă distrez acum cu familia... Viața merge în continuare, avem aceeași gașcă, când văd că nimic nu se schimbă și nu s-a schimbat de când am familie, că în continuare putem să ne distrăm, e foarte frumos. Să te distrezi ca pe vremuri, dar să vezi și o mogâldeață lângă tine și o femeie care îți zâmbește. O iubesc, cum să n-o iubesc?", a mai adăugat Răzvan Fodor, pentru sursa amintită.