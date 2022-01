Mihai Neșu, la un pas să-și vadă visul împlinit! Dezvăluiri emoționante, la 10 ani de la teribilul accident: „Poate de Crăciun reușim”

In articol:

Mihai Neșu este un adevărat exemplu de urmat pentru toată lumea. A suferit un accident care l-a condamnat la o viață în scaun cu rotile, dar asta nu i-a întunecat judecata, ci l-a făcut să înțeleagă care este adevăratul drum pe care trebuie să meargă.

A înființat fundația care-i poartă numele și încearcă din răsputeri să dea o mână de ajutor familiilor care au acasă un copil cu dizabilități neuromotorii, la fel ca el.

Astfel că a început un proiect ambițios la doar câțiva kilometri de Oradea, acolo unde vrea să construiască Complexul de recuperare ”Sfântul Nectarie”, care va fi deschis pentru absolut toată lumea. Toți banii produși vor susține, de fapt, o structură socială medicală: recuperarea copiilor cu dizabilități. Cu alte cuvinte, cei care vor alege să se cazeze aici susțin o cauză nobilă, căci toți banii vor merge direct către copiii care au nevoie urgentă de diverse terapii pentru a avea șansa la o viață mai bună!

„De la începutul lui iunie construim noul complex de recuperare pentru copii si tineri cu dizabilitati neuromotorii. E un complex nou pe care noi considerăm că îi foarte necesar pentru copiii cu dizabilități, să aibă șanse mult mai mari la terapie, plus, fiind în regim caritabil, să le dăm părinților posibilitatea să își permită să vină pe termen nelimitat la terapii, să nu le oprească și să poată crească șansele copiilor de a face recuperare. E un proiect pe care noi am început să-l gândim de prin 2018, având experiența centrului actual și au obsevat terapeuții ce am observat și noi și Iulia, directoarea fundației și am considerat că trebuie aduse multe îmbunătățiri la centrul actual și mai ales multe terapii în aer liber.

Deja avem 2 clădiri ridicate la roșu, nu-s cu geamurile puse, dar sunt deja ridicate. Avem și bisericuța și clădirea centrului și a cazării, aleile și parcările au deja infrastructura ridicată, am început deja să punem borduri”, a dezvăluit Mihai Neșu în emisiunea online Fiță cu Adiță.

Mihai Neșu: „P oate de Crăciun reușim să facem inaugurarea”

1.900.000 de euro, cam atât estimează acesta că ar mai fi nevoie pentru ca la finalul anului noul complex să-și deschidă porțile.Totodată, Mihai Neașu îi îndeamnă pe oameni să doneze în număr cât mai mare, atât prin SMS, cât și online.

„Dacă reușim să-i strângem până în vara, poate de Crăciun reușim să facem inaugurarea. Sperăm să reușim, să ne ajute oamenii.

Cea mai ușoară modalitate ca oamenii să doneze este să trimită cuvântul „cred” la 8844 și se abonează să ne doneze 2 euro lunar. Noi avem deja 31.500 de abonați care ne ajută. În rest, donații online, pe site, sau pe Facebook sau pe Instagram”, mai spune acesta.

„ Terapiile pe care le aducem sunt cele mai căutate”

Visa să-i ajute pe cei care sunt în aceeași situație ca și el, dar niciodată nu și-a imaginat că va putea să ajungă la un proiecte de o asemenea dimensiune. Mihai Neșu și-a propus să aducă la Oradea cele mai bune și necesare terapii pentru copiii cu divabilități neuromotorii.

„După accident, fiind în recuperare în Olanda, am văzut ce condiții au copiii din Olanda și mi-a venit gîndul, dacă vreodată voi ajunge înapoi în țară să încerc să fac și eu un centru cât de mic să pot ajuta și eu copiii, dar nu mi-am imaginat că o să avansăm așa de mult și o să avem posibilitatea și resursele umane să reușim să ajutăm așa de mulți copii. Terapiile pe care le aducem sunt cele mai căutate în toată lumea de părinții copiilor cu dizabilități”, a mai explicat Mihai Neșu în emisiunea online Fiță cu Adiță.

