Mihai Neșu, mărturisiri emoționante, la 10 ani de la tragicul accident care i-a schimbat viața: "Am tot căutat să înțeleg de ce mai trăiesc"

Mihai Neșu a suferit un grav accident pe terenul de fotbal, acum un deceniu, în urma căruia a rămas paralizat. Bărbatul s-a ciocnit puternic de un coleg în timp ce se antrena, lucru care i-a secționat măduva spinării.

De atunci, fostul sportiv este în scaun cu rotile , însă recent a declarat că viața lui este mai frumoasă acum, decât era înainte de tragicul eveniment.

Mihai Neșu: "Am avut gânduri… gen să nu îți mai dorești să trăiești"

Mihai Neșu a traversat perioade extrem de grele în cei 10 ani, de când s-a produs accidentul. Fostul fotbalist a recunoscut că au fost momente în care nu și-a mai dorit să trăiască, însă a reușit să treacă peste toate și să accepte situația în care se afla: "După accidentare, nu concepeam că nu o să fiu iar sănătos.

Apoi, văzând că progresele nu erau așa cum speram eu, am avut gânduri…gen să nu îți mai dorești să trăiești, dar ceva m-a făcut să merg mai departe, să caut care e sensul pe pământ. Dacă tot nu ai murit, ce faci? Cu ceva tot trebuie să fii de folos. Mi-a luat foarte mult timp, până prin 2016 am tot căutat să înțeleg de ce mai trăiesc, ce mai am de făcut.", a declarat Mihai Neșu, în cadrul emisiunii moderate de Ionela Năstase.

"Dacă m-aș mai naște acum, nu m-aș mai face fotbalist"

După accidentul care i-a schimbat total viața, Mihai Neșu a decis să pună bazele unui complex de recuperare pentru copiii cu dizabilități neuromotorii la Oradea. Fostul sportiv a declarat că acum se simte mult mai fericit și mai împlinit decât era înainte, pentru că le poate fi de ajutor celorlalți.

Mai mult, Neșu spune că nu ar mai alege o carieră în fotbal dacă ar fi să o ia de la început, pentru că a descoperit că are și alte pasiuni, asupra cărora și-a îndreptat atenția în ultima vreme: "Viața mea e mult mai fericită și împlinită decât atunci când eram sănătos! Dacă m-aș mai naște acum, nu m-aș mai face fotbalist. Sunt lucruri foarte frumoase care îți aduc bucurii, în afară de fotbal.

Acum, de când am acest Centru pentru copii cu dizabilități, am o bucurie foarte mare, pentru că pot să le fiu de folos. În plus, mi-am redescoperit și pasiunea pentru design și arhitectură. Mama a fost un arhitect foarte bun și avea tot timpul dorința de a face lucruri noi. Am moștenit de la tata talentul pentru fotbal și de la mama pasiunea pentru arhitectură, design și decorații interioare.", a mai adăugat Mihai Neșu, pentru sursa amintită.