Mihai Onicaș se întoarce pe gazon după cinci luni petrecute la Survivor România 2020. Faimosul a semnat un contract cu echipa de fotbal SCM Zalău din Liga a 3-a, acolo unde va începe pregătirea începând cu luna iulie.

Mihai Onicaș va trebui să se pună la punct cu pregătirea fizică, mai ales că în Republica Dominicană a slăbit aproximativ 12 kilograme. Totuși, la 30 de ani, fostul jucător al Stelei ar putea face fără probleme unor meciuri din Liga 3 și cel mai probabil, el va deveni noua vedetă a echipei din Zalău.

”SCM Zalău a semnat cu un FOST STELIST! Echipa de fotbal SCM Zalău a făcut un transfer de răsunet: un jucător cu experiență în Liga 1 – trecut pe la Steaua București – a semnat cu gruparea antrenată de Marius Pașca. Este vorba despre mijlocașul Mihai Onicaș (30 de ani), sportiv care a impresionat la grupele de copii şi juniori ale Universităţii Cluj (a fost și campion național) şi la numai 15 ani a semnat cu Steaua Bucureşti.

Pentru primele luni ale anului 2020, Mihai Onicaș a acceptat un alt tip de provocare, una cu totul diferită. El a participat la Survivor România, show care a fost transmis în exclusivitate la Kanal D. SCM Zalău se adaugă acum în CV-ul fostului stelist, după ce conducătorii zălăuani au bătut palma cu el și l-au convins să semneze un angajament valabil până în vara anului 2021, cu posibilitate de prelungire”, a anunțat SCM Zalău pe pagina sa de Facebook.

Mihai Onicaș de la Survivor România 2020 a semnat cu SCM Zalău! Faimosul va juca cu gândul la bunicul lui

Mihai Onicaș s-a declarat extrem de încântat că și-a găsit atât de repede o echipă, el considerând că încă mai are multe de arătat pe plan sportiv. ”De la primele discuţii cu Vasile Jula, mi-am dat seama că cei de aici mă doresc foarte mult, dar, în acelaşi timp, mi-am dat seama că voi lucra alături de oameni serioşi şi implicaţi pentru că am avut ocazia să vorbesc şi cu Doru, dar şi cu domnul Paşca, iar ei m-au asigurat că Zalăul poate oferii condiţii normale de pregătire! Nu în ultimul rând, am ales Zalăul şi cu sufletul, pentru că bunicul meu, care m-a susţinut cel mai mult în această carieră de fotbalist este din Zalău, dar, din păcate, nu îl mai am lângă mine în acest moment”, a declarat Onicaș pentru Sportul Sălăjean.

SCM Zalău este în acest moment pe ultimul loc în Seria 5 a Ligii 3, cu doar 9 puncte. Echipa a început sezonul cu o penalizare de 6 puncte pentru nerespectarea regulamentului. În perioada pandemiei, conducerea echipei a hotărât să apeleze la introducerea jucătorilor în șomaj tehnic iar fostul căpitan, Răzvan Dulap, a plecat în Germania, la muncă, în condițiile în care acestuia îi expira oricum contractul la sfârșitul lunii iunie.