Clipe emoționante, marți seara, la Survivor România. Concurenții au avut de luptat pentru una dintre cele mai importante recompense, poate chiar cea mai importantă, de la intrarea lor în competiție, și anume…comunicarea cu prietenii de acasă!

Jocul de comunicare a adus lacrimi la Survivor România

Înainte de joc, atât ”faimoșii”, cât și ”războincii” au fost extrem de emoționați și chiar aveau lacrimi în ochi, semn că dorul de casă și de cei dragi era extrem de mare. Dintre ei cel mai afectat părea a fi Mihai Onicaș, cel care, în momentul în care, întrebat de prezentatorul Dan Cruceru, cine ar dori să îi trimită un mesaj, a spus că nu are o preferință, fiindcă de toți, în egală măsură, îi este dor.

Mihai Onicaș a plâns la Survivor România! ”Aș vrea să știu ce face”

”Cred că oricine mi-ar fi scris, mi-ar fi spus despre toată lumea de acasă! Îmi doresc foarte, foarte mult aceste mesaje. Am o iubită care mă așteaptă, am părinți, am o soră plecată în strănătate”, a comentat faimosul. (Citeste si: Ce a spus Andrei Duban când a aflat că soția lui Grațiela doarme în brațele lui Bogdan Vlădău la Survivor România) Mai mult, Mihai Onicaș a plâns la Survivor România, atunci când a vorbit despre o persoană foarte apropiată și dragă lui. ”Am o bunică bolnavă, destul de bolnavă, și aș vrea să știu ce face”, a spus, abătut, fotbalistul.

Mihai Onicaș a plâns la Survivor România la fel cum avea să o facă și în septembrie 2009, atunci când a murit colegul său de cameră de la echipa naţională de tineret. ”Portarul Alexandru Iatan, decedat după un banal antrenament al formaţiei Dunărea Giurgiu, a murit înecat cu propria vomă. Tânărul internaţional de juniori, în vârstă de numai 19 ani, s-a prăbuşit pe teren, în urma unei faze aparent banale: o minge şutată din penalty de un coleg l-a lovit în stomac”, a relatat prosport.ro. "Doamne, nu-mi vine să cred. Mi s-au tăiat picioarele când am aflat. Era un super băiat", a spus faimosul în presă la vremea respectivă.