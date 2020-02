Se strang randurile in echipa Faimosilor de la “Survivor Romania”, tensiunea din echipa isi spune cuvantul si acestia au pierdut pentru a treia oara jocul de imunitate in fata eliminarilor. Astfel, hotararea echipei, in aceasta saptamana a fost aceea de a nominaliza patru concurenti spre eliminare - Lino Golden, Bogdan Vladau, Asiana Peng si Raul Cormos. Premiera acestei saptamani, in consiliul de eliminare, a fost data de faptul ca Asiana si Raul au avut acelasi numar de voturi din partea colegilor, cei doi au intrat automat la propunerea de eliminare.

Gina Chirila, sotia lui Bogdan Vladau, este de parere ca strategia echipei de a-l propune spre eliminare a fost una pripita, aceasta considerand ca Bogdan este un pion important in cadrul echipei, prin echilibrul mental si starea fizica.

“In ceea ce priveste nominalizarea lui Bogdan, de a parasi <Survivor Romania>, nu mi se pare o decizie strategica pentru ca il cunosc foarte bine, este un barbat foarte puternic, atat fizic cat si psihic. Este un om important in echipa, poate dovedi mult si are performante sportive. Intr-adevar, a avut o saptamana mai putin productiva la jocuri, dar cred ca el promite mult. Este o fire puternica si va demonstra asta pe viitor, daca nu va fi eliminat!”, spune Gina Chirila despre sotul sau.

Gina Chirila marturiseste ca ii simte puternic lipsa lui Bogdan Vladau, dar in acelasi timp, este constienta de abilitatile lui sportive si il sustine total in aceasta experienta unica, in show-ul “Survivor Romania”.

“Bogdan este un sprijin moral puternic pentru mine, imi este foarte dor de el si ii simt lipsa tare, mai ales in aceasta perioada. Dar, inainte sa plece, am vorbit si ne-am asumat amandoi aceasta hotarare. Ne-am promis ca vom fi puternici, ca vom rezista. S-a angrenat in acest show de televiziune pentru mine, pentru viitorul nostru copil. Sunt cu sufletul langa el, el stie asta, cu siguranta simte. Va dati seama ca de abia astept sa il vad acasa, dar in acelasi timp il sustin si imi doresc sa ramana in competitie. Imi doresc sa stea cat simte, cat poate el. Si, ce este mai important, sa fie bine, sa nu se accidenteze”, adauga Gina Chirila.

Maine seara, de la ora 20:00, in reality-ul “Survivor Romania”, telespectatorii vor putea afla cine dintre cei patru Faimosi nominalizati va fi eliminat!