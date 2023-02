Mihai Trăistariu a ajuns la parapsiholog din cauza mașinii de spălat. O femeie i-ar transmite semne din lumea de dincolo: "A murit anul trecut la Iași" | EXCLUSIV

In articol:

Pentru Mihai Trăistariu, problemele au început în ziua de 10 ianuarie, atunci când artistul a auzit pentru prima dată zgomotele de la mașina de spălat.

Vedeta mărturisește că sunetele se aud într-un mod extrem de matematică, iar din acest motiv crede că nu sunt deloc întâmplătoare.

Mihai Trăistariu a cerut prima dată ajutorul fanilor, sperând că o persoană ce cunoaște Codul Morse i-ar putea oferi lămuriri. Fanii i-au trimis numeroase mesaje, iar mulți dintre ei cred că ar fi vorba de mesaje de dincolo.

Vedeta a intrat în contact și cu un parapsiholog, acesta dezvăluind că ar fi vorba de o femeie. Excentric așa cum ne-a obișnuit, artistul nu exclude nici varianta unor mesaje din viitor, iar în acest caz este sigur că și le trimite singur.

Cum au început problemele lui Mihai Trăistariu cu mașina de spălat

Mihai Trăistariu a discutat cu jurnaliștii Wowbiz.ro și ne-a dezvăluit cum au început problemele cu mașina de spălat. Vedeta recunoaște că inițial nu a acordat prea multă atenție sunetelor care veneau din baie, însă după o vreme a remarcat că totul era matematic și extrem de precis.

"Păcăniturile au început pe 10 ianuarie. Se auzea în baie ca și cum picura apa. Nu era foarte zgomotos, dar era straniu. M-am dus la cadă și nu era nimic. M-am uitat în jur și am văzut că era de la mașina de spălat.

În primele ore să zic așa, nu am dat importanță, am zis că asa face mașina după ce am spălat rufe.(...) Totuși, lucrul acesta era constant și nu s-a mai oprit. După câteva ore, m-am dus iar și am reascultat zgomotul. Mi s-a părut straniu prima și prima dată pentru că făcea "pâc pâc pâc- târrr". Mi s-a părut prea egal, prea matematic și am zis că o fi un cod morse. Eu am zis asta în glumă.

A doua zi mă trezesc dimineața și făcea la fel. M-am tot gândit ce poate fi așa că am filmat mașina, am pus-o pe YouTube și am zis ce e chestia asta, cu râsete fără să mă gândesc că poate fi ceva serios. Lucrul acesta a continuat și după câteva zile și-a schimbat păcănitul. Am zis că ceva e straniu. Mai scârțâie mobila prin casă, dar parcă nu face în mod egal. Am scos mașina din priză, voiam să văd dacă are legătură cu curentul electric", a explicat artistul, pentru WOWbiz.ro.

Sunetele nu s-au oprit după ce a scos mașină din priză, iar numărul păcăniturilor a crescut în timp, ajungând de la 3 la 10 așa cum ne-a spus el.

"Ea și acum e scoasă din priză și își face păcănelile în continuare. Am spălat la mașină și culmea, în timpul spălatului nu s-a auzit, dar după ce am terminat și-a reluat păcănitul. Ea păcănea și în ziua de azi", a mărturisit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Mihai Trăistariu a discutat cu un parapsiholog

Artistul a dezvăluit că a intrat în contact și cu un parapsiholog, iar acesta i-a oferit o ipoteză cât se poate de stranie: cineva din lumea celor decedați încearcă să ia legătura cu artistul, mai exact o femeie.

Totuși, Mihai Trăistariu nu este așa convins. Artistul ia în calcul și ipoteza conform căreia și-ar trimite mesaje singur, din viitor.

"După ce am postat, au început să îmi scrie oamenii și să îmi spună că acesta sunt semne din lumea morților. Am început să o iau mai în serios.

Am discutat cu un parapsiholog, dar eu nu știu ce să cred că nu sunt eu convins că există lumea cealaltă. Pe de altă parte, eu am declarat că vreau să mă criogenez și să mă trezesc în viitor, peste 1000 de ani. Dacă în nebunia mea eu chiar m-am criogenat, chiar am ajuns în viitor și din viitor oamenii de știință reușesc să călătorească în timp. Dacă s-ar întâmplat așa, eu sigur mi-aș trimit semne și mi-aș trimite semne exact la vârsta aceasta, după 40 de ani, când sunt conștient și când poate înseamnă ceva pentru mine.

Nu îmi dau seama ce ar putea însemna. După opinia mea dacă ar fi ceva straniu nu ar fi cineva din lumea celor trecuți în neființă. Eu cred că aș fi tot eu care îmi dau semne din viitor, dar nu știu ce. Mi-am notat și pe fot, acum face câte zece păcăneli. Stă cam cinci secunde și iar face așa(...) Poate cineva care știe Codul Morse poate mi-ar putea explica ce este", a mai dezvăluit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Cine ar putea fi femeie care îi transmite mesaje lui Mihai Trăistariu

Parapsihologul i-a spus artistului că îl caută o femeie din lumea de dincolo, iar inițial a fost convins că este vorba de mama lui. Totuși, după ce parapsihologul a mărturisit că este vorba despre o altă femeie, Mihai Trăistariu s-a gândit mult cine i-ar putea trimite mesaje din rândul celor decedați.

Ar fi vorba despre o fană, din spuse artistului. O femeie de 36 de ani care a decedat în urmă cu un an.

"Eu nu mă speri și dacă sunt fantome sau lumea morților sau cum mi-a spus parapsihologul că ar fi o femeie. Mi-a zis că nu ar fi vorba despre mama, ci despre o altă femeie. M-am gândit că anul trecut mi-a murit o fană din Iași, avea 36 de ani și era din Iași.

Ea a murit atât de aiurea. Noi vorbeam zilnic pe net și îmi comenta și la poze. Într-o zi mi-a zis că se simte puțin rău. Mai în glumă, eu i-am zis că are COVID-19. A doua zi mi-a zis că și tatăl său se simte puțin rău, mi-a zis ca pe amândoi îi doare în spate și după nu mi-a mai scris. Eu am lăsat-o în pace crezând că pur și simplu are treabă.

După două săptămâni mi-am amintit că nu mi-a mai scris. Am intrat pe pagina ei și toți scriau condoleanțe, a murit Carmen. Murise de COVID și ea și tatăl său. Am vorbit cu o prietenă de-a ei care mi-a spus atunci că au găsit-o în casă, ea nu a ieșit din casă în toată perioada, dar mai avea 2% din plămâni funcționali.

Tatăl său a murit imediat, la două – trei zile și probabil ea a intrat în panică. A fost pentru mine atunci o adevărată tragedie. Ea vorbea cu mine și eu nu am putut să o ajut(...) Am avut drama asta tot timpul cu fana aceasta și efectiv degeaba, fără să meargă la spital. Dacă ar fi mers la spital sigur ar fi trăit, la 36 de ani", a dezvăluit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

