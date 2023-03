Mihai Trăistariu a dat marea lovitură! Cum i-a convins pe turiști să vină în apartamentele de la Mamaia: "Am închiriat tot" | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Trăistariu se bucură de mult succes în afaceri. Artistul a dat lovitura chiar înainte de Paște, fiind o ocazie extrem de bună să facă profit cu apartamentele de la malul mării.

Vedeta deține câteva apartamente în zona Mamaia Nord, fiind printre artiștii care au știut cum să își investească banii. De Paște, Mihai Trăistariu a închiriat tot și mărturisește că se bucură de faptul că are cereri și rezervi chiar pe tot parcursul verii. Prețul pe care îl practică vedeta este unul extrem de atractiv și mărturisește că deja știe foarte bine cum să se promoveze ca să stea fără griji în timpul sezonului estival.

Mihai Trăistariu, succes cu apartamentele de la mare

Mihai Trăistariu se bucură de un adevărat succes cu apartamentele pe care le are la malul mării. De Paște, artistul a închiriat tot, iar pe perioada verii mai are doar câteva zile disponibile. Mihai Trăistariu ne-a mărturisit că preferă să își ia rezervările din timp, acesta fiind secretul său pentru o vară de succes pe litoral.

"Eu deja am închiriat tot. De la Paște până pe 2 -3 mai am totul dat, apoi am o pauză de 2 săptămâni și apoi practic începe deja vara. Mai am așa mici găurele să zic, dar eu am șase apartamente așa că mai sunt date la care încă mai e liber câte unul din cele șase. Însă totul este aproape dat", a explicat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Până la vară, cântărețul se așteaptă să dea integral apartamentele din Mamaia, mai ales că s-a ocupat intens de promovarea lor, inclusiv pe paginile sale online.

"Mă aștept să le dau integral până la vară. Eu le-am dat integral și anul trecut. Adică nu au existat perioade să fie liber. Le-am pus și pe site-uri și le și postez eu la mine pe profil. Când le postez, mai fac repede 3-4 cazări într-o zi și atunci se ocupă foarte repede", a mai adăugat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Instagram]

Mihai Trăistariu, secretele succesului în afaceri

Mihai Trăistariu ne-a mărturisit că a învățat o lecție extrem de importantă în afaceri. Cum se mai spune în popor, artistul își face vara sanie și iarna car, căci alege să se promoveze încă din lunile geroase precum ianuarie și februarie. Motivul ni l-a explicat chiar el, în exclusivitate.

"Anul acesta m-am ocupat intens. Am învățat, în timp, că trebuie să le promovezi încă din ianuarie – februarie. Atunci, dacă le-ai dat deja din primăvară nu îți mai faci griji pentru că atunci când vine vara le ai deja date și nu mai sunt probleme.

Alții încep promovarea din mai sau iunie, eu nu. Eu am învățat că lucrurile trebuie să fie făcute din timp ca oamenii să poată să își rezerve. Eu le cer un avans, ei îl trimit și au rezervat deja. Este mult mai eficient așa, pentru că nu mai muncesc vara atât de mult, vara doar îi primesc și atât", a mai precizat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Instagram]

Cum îi ademenește Mihai Trăistariu pe turiști

Deși nu a pregătit surprize pentru Sărbătorile Pascale, Mihai Trăistariu nu duce lipsă de turiști. Artistul ne-a mărturisit că închiriază întreg apartamentul, iar cine își dorește își poate găti tot ce vrea în bucătăria pe care i-o pune la dispoziție.

"Eu am apartamente și au acolo tot ce trebuie. Au bucătărie dacă vor să își gătească singuri, deci surprize nu am, doar apartamentul.

Partea bună pentru ei este că este foarte ieftin. Eu le dau un apartament cu tot cu bucătărie la malul mării la 250 de lei pe noapte. Prețul pentru tot apartamentul. Vin și câte 6 persoane și câte 9, nu mă interesează câți sunt pentru că prețul este același. Stațiunea este Mamaia Nord, cea mai în vogă la ora actuală", a explicat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

