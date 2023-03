Prima reacție a femeii care a fost înjunghiată la Gara de Nord. Agresorul ar fi fost îndrăgostit de aceasta: „A devenit obsedat de mine şi din gelozie sau ură, nu ştiu ce a fost în capul lui, m-a rănit”

In articol:

Tot incidentul s-a petrecut marți, în plină zi, în zona Gării de Nord din Capitală. Lucrurile erau normale până la un moment dat, când un individ înarmat cu un cuțit s-a îndreptat spre o femeie și a atacat-o.

Bărbatul a înjunghiat-o pe aceasta de mai multe ori în zona feței.

Din fericire, victima a supraviețuit, însă se află sub îngrijire medicală.

Femeia atacată în Capitală a supraviețuit, însă este grav rănită. [Sursa foto: Captură video-libertatea.ro]

Femeia a fost înjunghiată de mai multe ori în față

Atacul a băgat spaima în toți oamenii care se aflau în acel moment în zonă. Se pare că agresorul o viza pe femeie, iar atacul nu a fost întâmplător.

Victima mărturisește că atacul ar fi avut loc din cauza obsesiei pe care bărbatul a dezvoltat-o pentru ea pe parcursul timpului. Atacatorul ar fi fost îndrăgostit de ea, însă aceasta nu a dat curs sentimentelor sale, ceea ce l-ar fi făcut să răbufnească.

Cutremurător este faptul că, înainte de tragedie, femeia a mai fost amenințată de către individ.

„Mă aflam în zona Gării de Nord, individul a venit mi-a dat trei cuţite, de fapt cinci, că nu a nimerit două, cu trei m-a nimerit. Sunt cusută, am plăgi. N-am avut niciodată o relaţie cu el, doar că el se îndrăgostise de mine foarte mult, dar eu nu puteam să fiu cu el, că aveam familie, aveam copii. Probabil că a devenit obsedat de mine şi din gelozie sau ură, nu ştiu ce a fost în capul lui, m-a rănit. Probabil că din cauza alcoolului sau nu ştiu ce a fost în capul lui de m-a atacat. Am mai fost ameninţată de două ori, dar n-am luat în considerare. A fost o dată verbal, nu am luat în considerare, a doua oară a fost cu cuţitul”, a spus victima, la Antena 3 CNN.

În prezent, victima primește îngrijiri medicale și se află la un spital din Capitală. Aceasta a fost scoasă din mâinile bărbatului de către persoanele care au fost martore la incident.

După atac, bărbatul a început să amenințe că va face un gest extrem și era foarte agitat. Astfel, după sosirea oamenilor legii, în momentul în care un agent a intervenit, a fost la rândul său rănit de către individ. Bărbatul a fost imediat reținut de către forțele de ordine.

