In articol:

Mihai Trăistariu[Sursa foto: Facebook]

Mihai Trăistariu a dat lovitura cu afacerile imobiliare. Deși pandemia l-a afectat din punct de vedere financiar, artistul pare să se fi descurcat datorită imobilelor pe care le închiriază turiștilor. Acesta s-a reorientat în pandemie și a lăsat puțin muzica deoparte, pentru a face bani din închirierea imobilelor. Vedeta a dezvăluit că a câștigat bani frumoși, din închierea celor șapte apartamemnte pe care le are la malul mării.

Trăistariu a resimțit perioada pandemiei

Pe timp de pandemie, Mihai nu a stat preea bine cu banii, după ce concertele i-au fost reduse sau chiar anulate. Acesta a povestit că a reușit să de descurce, într-un final, cu banii din chiria apartamentelor pe care le deține pe litoralul românesc.

”Anul trecut am făcut schimb cu un teren, aveam unul la malul mării şi am schimbat acest teren după ce m-a sunat un dezvoltator de blocuri şi mi-a zis: ”Nu vrei să-mi dai mie terenul şi să-ţi dau şapte apartamente?”. Şi uite aşa m-am procopsit cu un apartament cu două camere şi şase garsoniere. Toate-s la malul mării în Mamaia Nord, şi vara asta e primul an când le-am dat spre închiriere. Preţurile au variat între 200 şi 350 de lei pe noapte. Sunt foarte încântat, mai ales că m-a salvat în perioada asta de pandemie când concertele au fost reduse”, a mărturisit Mihai Trăistariu, potrivit Click.ro.

Mihai Trăistariu[Sursa foto: Facebook]

Totodată, acesta a mai spus că situația nu a fost întotdeauna una rox, mai ales că avea de plătit o rată foarte mare la bancă.

”Știi cum a trecut pandemia peste mine? M-a călcat ca un buldozer pentru că eram într-o perioadă în care făceam bani, alergam în continuu. M-a prins destul de dur pandemia, pentru că aveam o rată la bancă de 20.000 de lei pe lună”, a spus Mihai Trăistariu pentru Antena 3.