Mihai Trăistariu, decizie drastică de Ziua Muncii! Artistul nu consumă carne și stă departe de cluburi și petreceri nebune: "M-am săturat de gălăgie" | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară. Și-a început cariera drept component al trupei Valahia, mai apoi adoptând o carieră solo. Cel mai de succes moment din cariera sa a fost reprezentarea României la concursul "Eurovision", în anul 2006, unde a ocupat locul 3 în clasament, cu piesa "Tornero".

Iată ce face artistul de Ziua Muncii.

Mihai Trăistariu preferă un 1 Mai liniștit

Mihai Trăistariu a decis! Anul acesta de 1 Mai va serba Ziua Muncii, dar nu în club la mare sau la alte petreceri cu dezmăț. Artistul se relaxează împreună cu elevii lui, într-o locație specială. Totuși, nu ia carnea în calcul, încercând să nu consume atât de des acest aliment.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: BREAKING NEWS! Vladimir Putin a semnat decretul. Nimeni nu se aștepta la asta- stirileprotv.ro

"Merg la picnic cu elevii școlii mele de muzică din Constanța. Am o școală de muzică și deja am planificat să ieșim la Cheile Dobrogei toată școala. În cluburi nu merg, că atâta am cântat și în cluburi, când aveam 20 de ani și m-am săturat de gălăgie. Eu sunt exact opusul, cu liniștea și cu natura. Ies la grătar, eu nu mănânc grătar că eu sunt cu animalele, asociația, dar stau cu prietenii la iarbă verde, ne jucăm. În fiecare an am ieșit de 1 Mai. Sper să fie vremea bună, m-am uitat și arată că e bine. Ieșim la iarbă verde, stăm toată ziua, cântăm, că dacă suntem numai cântăcioși, îți dai seama ce e acolo. Eu vreau un 1 Mai mai liniștit, la natură. Îmi iau de acasă roșii, castraveți, brânză, ceapă, ca să nu mănânc carne. Bine, ei mă mai servesc cu mici, cu ce mai fac ei pe acolo, dar în principiu nu prea mănânc carne.", a declarat Mihai Trăistariu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu, secretele succesului în afaceri

Mihai Trăistariu ne-a mărturisit că a învățat o lecție extrem de importantă în afaceri.

Cum se mai spune în popor, artistul își face vara sanie și iarna car, căci alege să se promoveze încă din lunile geroase precum ianuarie și februarie. Motivul ni l-a explicat chiar el, în exclusivitate.

Citeste si: Fiul cel mare al Luminiței Anghel, dezvăluiri de coșmar pe internet! Tânărul a dezvăluit că nu se spală de săptămâni întregi, iar motivul i-a uluit pe toți- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 28 aprilie 2023. Sărbătoare cu cruce neagră azi! Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Camilla Parker este din nou în centrul atenției! Regina Consortă a avut o reacție nervoasă când a ajuns la Palatul Buckingham după ce a fost umbrită de Kate Middleton- radioimpuls.ro

"Anul acesta m-am ocupat intens. Am învățat, în timp, că trebuie să le promovezi încă din ianuarie – februarie. Atunci, dacă le-ai dat deja din primăvară nu îți mai faci griji pentru că atunci când vine vara le ai deja date și nu mai sunt probleme. Alții încep promovarea din mai sau iunie, eu nu. Eu am învățat că lucrurile trebuie să fie făcute din timp ca oamenii să poată să își rezerve. Eu le cer un avans, ei îl trimit și au rezervat deja. Este mult mai eficient așa, pentru că nu mai muncesc vara atât de mult, vara doar îi primesc și atât", a mai precizat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!