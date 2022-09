Mihai Trăistariu, decizie radicală după creșterea facturilor! Cântărețul a apelat la o ultimă soluție pentru a-și putea încălzi locuințele: „Va fi greu”

In articol:

Inflația, războiul din Ucraina și economia care a ajuns pe butuci la nivel european a dus la creșterea enormă a sumei pe care românii trebuie să o plătească pentru a achita facturile.

Creșterile semnificative de preț nu le dau bătăi doar oamenilor de rând, ci și vedetelor din țara noastră, care au apelat la anumite ajutoare pentru a-și putea păstra nivelul ridicat de trai.

Cântărețul a recurs la o măsură disperată pentru a face rost de bani. [Sursa foto: Facebook ]

Mihai Trăistariu a făcut un împrumut ca să-și achite facturile

Chiar dacă suntem abia în luna septembrie iar temperaturile sunt încă moderate, Mihai Trăistariu spune că nu poate să stea în frig, așa că a dat deja drumul la centrală, pentru a se asigura că are o temperatură în locuință care să îi satisfacă nevoile.

„De doi ani locuiesc la malul mării și acolo e puțin mai frig decât în Constanța, cu vreo 2 grade mai jos decât în oraș, pentru că marea ține un pic mai rece. Și m-am trezit ieri cu 21 de grade în casă și mi s-a părut frig. Îmi înghețaseră picioarele, îmi înghețase nasul, am închis geamurile, ușile și mi-am dat seama că trebuie să deschid căldura, că nu se mai poate. Iată că suntem în septembrie, și ca niciodată, am deschis căldura mai devreme, deși știu că vine criza, știu că va fi greu și o să fie prețuri mari, mă sperie lucrul acesta, dar ar trebui să dau drumul pentru că eu trăiesc în confort și nu suport să îngheț de frig în casa mea.”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru un post de televiziune.

Totuși, asta nu înseamnă că artistul nu este afectat de creșterea din ce în ce mai simțitoare a facturilor, la fel ca restul românilor. Pentru a se asigura că are cu ce să achite electricitatea și întreținerea pentru toate cele șase apartamente pe care le deține, cântărețul a făcut un împrumut.

„Eu mai am apartamentele de la malul mării, și au venit un pic cam mari facturile, 280 de lei curentul -300, pentru fiecare în parte, am 6 apartamente. La apartamentul personal nu m-aș îngrijora, pot să dau și 400-500 de lei, important să fie cald în casă, nu vreau să trăiesc chinuit. Contabila mă tot anunța că din pandemie încoace, eu mi-am făcut și împrumut la bancă Și mi-a zis că am o pierdere în valoare de 5 miliarde, 500.000 de lei, deci firma mea încă e pe minus, am împrumutat din bancă 3 miliarde și încă sunt pe minus, așa că trebuie să aduc acum venituri ca să ajung înapoi pe plus, pentru că mi-a fost foarte greu, n-am avut evenimente, în afară de aceste cazări, n-am avut nimic.”, a mărturisit artistul.