Mihai Trăistariu a avut o perioadă în care a șocat prin aparițiile sale online. Zi de zi el se poza în chiloți sau chiar gol, ipostaze care nu i-au adus o reputație bună. Toți fanii se întrebau ce se întâmplă cu artistul și ce vrea să transmită prin acele fotografii.

Mihai Trăistariu își amintește cu groază de perioada pozelor porno pe internet. Ce l-a împins să se trezească la realitate: „Nu mă mai invitau la emisiuni”

Artistul a recunoscut într-un interviu că își propusese să iasă în evidență, așa că a început să se pozeze în fel și fel de ipostaze indecente.

Mihai Trăistariu își amintește cu mare rușine de perioada în care posta pe internet tot ce îi trecea prin minte și a luat o decizie radicală. A șters toate pozele deocheate de pe toate conturile lui de socializare și a expicat ce l-a motivat să ia o asemenea decizie.

„Am zile când mi-e rușine cu postările mele duse la extrem... Dar ce să fac dacă altfel nu mai reușesc să atrag atenția asupra mea ?! Spuneți-mi voi... Ce să fac ? De ce credeți că emisiunile cu circ și scandal au cel mai mare rating? S-au dus vremurile când se promova cultura, arta... Omul de azi e într-o continuă alergătură... Și nu-i mai atrage atenția nimic. Decât... gălăgia, mizeria, crimele, scandalurile, pornografia, circul... Păcat! Mare păcat! Mulți din colegii de breaslă au abandonat barca. Și s-au orientat către altceva. Ceea ce e groaznic”, a scris Mihai Trăistariu, pe contul lui de Instagram.

Mihai Trăistariu a povestit că teama de a rămâne o legendă veche l-a adus în pragul de a-și călca toate principiile în picioare.

„Mi-a fost ruşine, pentru că am o şcoală de muzică de 6 ani şi am şi copii mici. Mi-a fost jenă de ei, de părinţi ce o să spună, dar am riscat şi am zis că decât să sufăr că dispar de tot din showbiz, mai bine sufăr puţin de câteva critici şi comentarii negative.

Faptul că nu mă mai invitau la emisiuni, nu mai eram de actualitate să zic aşa, intrasem în legendă cum zic. Faptul că am reapărut în felul ăsta, că televiziunile s-au bătut pe mine şi a reînviat cumva personajul Mihai Trăistariu, de atunci am devenit şi un personaj cumva şi televiziunile mă preferă pentru că aduc audienţă”a mai declarat Mihai Trăistariu.