Mihai Trăistariu, mesaj dur pentru Roxen! Ce i-a transmis înainte de Eurovision 2021: „Se chinuie să cânte...”

Mihai Trăistariu a reprezentat România la concursul Eurovision din anul 2006. Celebrul cântăreț s-a bucurat de un adevărat succes, motiv pentru care a ocupat locul patru. În doar câteva zile, Roxen urmează să reprezinte România la concursul Eurovision 2021. Mihai Trăistariu a mărturisit că show-ul pe care l-a pregătit nu o avantajează, mai ales că are și coregrafie.

„Părerea mea e că ea trebuia să fie mai statică, are răgușeala ei, aduce a Billie Eilish și este ok, are maniera ei, și-ar fi pus în valoare mai mult glasul, să facă alții în jurul ei show, e foarte greu să dansezi și să cânți în același timp.

Am trăit povești din astea la Te cunosc de undeva. Ea abia își duce partitura până la capăt. Nu mi s-a părut nimic interesant. Nu mă deranjează show-ul ei, dar se chinuie să cânte”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru Fanatik.ro.

Roxen va reprezenta România la Eurovision [Sursa foto: Instagram]

Roxen va reprezenta România cu piesa „Amnezie”

Roxen urmează să paticipe la semifinalele de la Eurovision 2021 pe data de 18 mai. Roxen își va face apariția chiar în prima și va fi al 13-lea artist care va urca pe scenă. Semifinalele vor avea loc pe 18 şi 20 mai, iar finala se va ține pe data de 22 mai. Cântăreața va reprezenta România cu piesa „Amnezie”, care are un mesaj extrem de important pentru artistă.

„Amnezie ”a ieșit oficial acum! Pe vremuri cunoșteam o fată. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor că mi-au făcut din anul trecut o călătorie atât de incredibilă. Roxen este alcătuit din piese de la fiecare dintre voi. Am trăit câteva lucruri, am văzut câteva lucruri. Chiar m-am pierdut de câteva ori. Am încercat să uit totul, dar nu așa funcționează viața.

O vreme am crezut că sunt singură. Sunt obișnuită să petrec atât de mult timp în cap, încât uneori realitatea devine neclară. Mintea cuiva este un lucru foarte puternic. Vă poate face sau vă poate rupe, în funcție cu ce îl hrăniți. Nu te pregătesc neapărat la școală pentru orice fel de reflectoare. Sau o pandemie. Și oricum nu am fost niciodată un bun ascultător...” Citește mai multe AICI.