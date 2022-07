Mihai Trăistariu neagă lipsa turiștilor de la malul mării. Artistul spune că prețurile sunt mari doar în restaurantele de fițe: „Este plin. Nu știu unde este gol, nu este nimic scump”

In articol:

În timp ce foarte mulți hotelieri care au afaceri pe litoral se plâng de lipsa vizitatorilor, Mihai Trăistariu spune că el nu a sesizat acest lucru.

Toată lumea știe că pe internet românii, printre care se găsesc și unele vedete de la noi, se plâng constant de prețurile din ce în ce mai mari de pe litoralul românesc. Oamenii spun că pentru o săptămână petrecută la Mamaia sau la Costinești ajung să scoată din buzunar câteva mii de lei, mult mai mult decât cu doi ani în urmă.

Mihai Trăistariu neagă lipsa de turiști de la malul mării. [Sursa foto: Facebook Mihai Traistariu]

Pentru că a văzut cât de nemulțumiți sunt turiștii români de această situație, Mihai Trăistariu le-a făcut câteva recomandări, pentru ca aceștia să poată avea parte de un sejur la mare cu costuri reduse.

„Le recomand turiștilor mei să meargă la autoservire. Eu mănânc la autoservire, îmi place să văd mâncarea înainte”

Mihai Trăistariu a intrat de ceva timp în lumea turismului românesc. Artistul are câteva apartamente la malul mării pe care, spune el, le are mereu pline. Cântărețul crede că toată discuția despre prețurile enorme de pe litoral nu este decât o încercare de manipulare pentru că, spune el, majoritatea prețurilor sunt la fel ca în restul țării.

Ca să nu-și cheltuiască toate economiile pentru o săptămână la mare, Trăistariu le recomandă turiștilor să aleagă mereu autoservirile, pentru că acestea reprezintă cea mai ieftină variantă.

De asemenea, artistul are o recomandare și pentru proprietarii de hoteluri și pensiuni. Cântărețul crede că aceștia ar trebui să instaleze în fiecare cameră și câte o mică bucătărie. Astfel, turiștii ar avea la dispoziție și opțiunea de a-și pregăti chiar ei masa, ceea ce ar reduce dramatic sumele pe care românii le-ar da pe mâncare în timp ce se află în vacanță.

„Se spune că tendința este spre apartamente pentru că omul nu vrea să mai depindă de restaurante. Poate că la restaurant costă, aici da. La mine toți gătesc. Eu îi văd, toată lumea își face ciorbe, tocănițe, ce își mai fac acolo. Nu știu ce să zic, dar este o tendință către apartamente și hotelurile rămân cumva în urmă. Stațiunea Mamaia, cea veche, care era foarte în vogă acum 10 ani, este doar cu hoteluri. Dar probabil că și acolo patronii o să se orienteze, o să schimbe camerele și o să adauge o bucătărie mică, ceva. Într-adevăr, omul tinde să nu mai meargă la restaurante ca să nu își arunce banii. În plus, sunt parcările din Mamaia. În Mamaia Nord parcarea este gratuită, în cealaltă parte este 100 de lei pe zi. Este groaznic. Șezlongurile, la fel. Dacă vrei la malul mării, te costă 100 de lei. Totuși, își bat joc. La Mamaia Nord este 35 de lei. De asta Mamaia Nord este râvnită și căutată, stațiunea este nouă și prețurile nu sunt chiar așa de mari. Eu stau la terase aproape zilnic cu prietenii. O cafea este 7 lei, cum este peste tot. Nu este nimic scump.”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Ego.ro.

Artistul spune că prețurile sunt mari doar în restaurantele de fițe. [Sursa foto: Facebook Mamaia Romania]

Cât costă o noapte în apartamentele lui Trăistariu

Mihai Trăistariu spune că personal nu duce lipsa turiștilor. Artistul a precizat că el a avut chiar și anul acesta apartamentele rezervate în fiecare zi începând cu jumătatea lunii iunie, însă cântărețul a precizat că nu a majorat prețul pentru o noapte de cazare, comparativ cu anul trecut.

De asemenea, artistul spune că pentru el vara aceasta a fost de bun augur, pentru că a avut parte chiar de mai mulți turiști decât anul trecut.

„Eu am apartamente în Mamaia Nord. În 2020, când le-am deschis vara, au fost la jumătate. Anul trecut au fost trei sferturi, iar anul acesta este plin. Mă sună multă lume și trebuie să refuz pentru că nu mai am loc. Nu știu unde este gol, când eu am zi de zi plin. De pe 15 iunie nu am avut nicio zi goală și am 6 apartamente. Prețurile le-am păstrat ca anul trecut. Când văd zvonuri și știri că s-a golit. Mamaia Nord este plină, nu mai am loc în fața blocului ca să parchez, duc mașina la vreo 300 de metri. În weekend se dublează numărul de turiști, probabil vin cei din București. Chiar și în timpul săptămânii, mie mi se pare că este plin. Eu, de exemplu, dau un apartament în vârful sezonului cu 350 de lei. Adică, ce este scump la 350 de lei? Stau și câte 7 în apartament, eu i-am lăsat, au stat și câte 9. Dacă stăteau la un hotel, trebuia să își ia mai multe camere duble. La mine stau câți vor, nu le-am pus limită. Deci 350 de lei este foarte ieftin.”, a mai spus artistul pentru sursa citată.