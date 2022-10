Mihai Trăistariu reacționează după ce ANAF i-a luat la ochi pe cei care fac bani din OnlyFans. Artistul spune tot ce are pe suflet | EXCLUSIV

In articol:

Președintele ANAF a anunțat marți că au fost inițiate peste 128 de controale la influencerii și personaele care fac bani din mediul online.

Sunt vizate și persoanele care au venituri din OnlyFans, celebra platofrmă unde se pot încărca și poze pentru adulți.

Acestora le-ar fi fost stabilite deja decizii de impunere, iar Fiscul ar avea deja un departament special în care sunt verificate persoanele care au câtiguri din mediul online.

ANAF s-a pus pe influencerii și vedetele OnlyFans

Inspectorii ANAF au efectuat deja o serie de controale, peste 120 după cum a precizat președintele Fiscului, Lucian Heiuș, iar în urma acestor controale s-au obținu 6,5 milioane de lei, impozite neplătite.

"Încercăm să obținem de pe site-urile web şi să identificăm persoanele care obțin venituri din site-urile pe care le accesează. F olosim nişte programe de extragere de date şi vedem pe ce conturi apar mai multe accesări, verificăm dacă şi-au declarat veniturile de pe site-urile de socializare. Iar dacă veniturile identificate de la aceste platforme nu corespund cu cele declarate începem verificările.", a declarat Lucian Heiuș, președintele ANAF, potrivit Știrile Kanal D.

Ce spune Mihai Trăistariu despre impozitarea banilor din OnlyFans

Mihai Trăistariu este una dintre vedetele care a recunoscut că are un cont de OnlyFans, acolo unde postează imagini pe care nu le-ar putea distribuit pe Facebook.

Artistul a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și le-a explicat că deja plătește impozite pentru veniturile pe care le face pe platforma pentru adulți, dar și din restul activităților de pe YouTube.

"La mine totu e declarat! Eu din 2000 îmi declar în fiecare an toate veniturile. Banii se impozitează automat. Ei intră în bancă și automat se tranferă impozitele de acolo.

Eu m-am învățat așa pentru că am câștigat din YouTube de-a lungul anilor, am mai tranzacționat niște euro, am tot lucrat cu diferite site-uri și a trebuit să declar.

Le-am declarat întotdeauna ca să nu am probleme, pentru că așa e normal! Banii intră numai în bancă și automat sunt văzuți de către ANAF și atunci nu am avut probleme. Nu știu alți colegi cum fac, dar eu știu că de câțiva ani ANAF oricum e conectat la băncile noastre și automat ei văd tot și ar trebui să impoziteze ei direct, fără să mai piardă timpul.

Ei vor să depui și singur declarația așa că eu, an de an, mi-am depus și singur declrația. Chiar și atunci când mă duceam la ghișeu îmi spuneau că ei văd tot în calculator și deja știau ce câștiguri am", a explicat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu, afectat de facturile uriașe la energie electrică

Recent, jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Mihai Trăistariu și despre facturile uriașe la energie, dar și scumpirile la carburant.

"În iarnă au început problemele, atunci am resimțit din plin. M-am dus și la televizor și m-am plâns. Vara asta, apartamentele din Mamaia Nord pe care le închiriez au venit cu facturi de 4-5 ori mai mari.

Eu ma șase apartamente la malul mării, iar anul trecut plăteam 70 – 80 de lei curentul și anul acesta am ajuns să dau 280 – 300 de lei la fiecare. S-au mărit fabulos și mă aștept ca și în iarna asta să fie crunt", a povestit Mihai Trăistariu, pentru Wowbiz.ro.

Cântărețul este nemulțumit și de prețul carburantului, scumpirea fiind o lovitură pentru el, având în vedere că merge la concerte prin toată țara.

"Eu călătoresc foarte mult și mă afectează extrem de tare și benzina. Am concerte în toată țara avut un concert la Timișoara recent, păci dacă înainte făceam Timișoara cu 600 de lei, acum am dat 1.200 de lei. Motorina, benzină, lumina, gazul – toate astea costă și mă afectează.

Pentru că nu au crescut veniturile, eu nu am mărit nici prețurile pentru turiști și nici la concerte, undeva eu câștig la jumătate", a dezvăluit Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

