Minodora, cu nervii întinși la maxim. Artista a ajuns la capătul răbdării: “Vă aliniez pe toate! Încercați să o mai căutați cu mine”

Minodora a avut o reacție dură pe rețelele de socializare. Artista a ajuns la capătul răbdării și a răbufnit, după ce a fost jignită în mediul online. Iată ce mesaj a transmis!

Minodora, reacție halucinantă în mediul online

Minodora nu s-a mai abținut și a răbufnit pe rețelele de socializare.

Vedeta s-a arătat deranjată de reacțiile persoanelor care aruncă cu jigniri la adresa ei, așa că a dorit să transmită un mesaj clar. Artista a mărturisit că de acum nu se va mai lăsa călcată în picioare și va plăti cu aceeași monedă.

Minodora a precizat faptul că acceptă criticile constructive, însă cele pe care le-a primit în ultimul timp depășesc orice limită.

"Atenție că vă aliniez eu pe toate, prostăturile astea care nu știți să vorbiți frumos! Ajunge cu bunul simț al meu și cu educația vis a vis de proaste grămadă și frustrate că dau EU în prostie (cu atâta bun simț)! De acum vă aliniez! Încercați să o mai ,,căutați“ cu mine! Nu îți place, nu te uiți, nu comentezi!

Vă tot luați așa de om… dacă e gras e prea gras, dacă e slab e prea slab, dacă are păr mult e prea mult, dacă e mai rar (părul), e cheală… câtă lipsă de educație să ai, ca să știi că este o LEGE a bunului simț, cum că, de aspectul unei persoane, de gustul unei persoane( vis a vis de cum se îmbracă, ce poartă) să nu te iei și sau, să nu îți dai cu părerea?

Spui o părere contra, o spui educat și pertinent fără sa jignești că nu vă permit! Eu nu jignesc, nu PERMIT!!! S-a înțeles? Sau sunteți mult prea proaste să întelegeți? Prostături de 2 lei, urâte și la chip și la suflet!

Nu am pretenția să fiu ridicată în sus, în slăvi, mereu accept și criticile dar cele care sunt spuse civilizat și sunt constructive!!! Atenție cu mine, ca va fac de tot c*&^%, fără să mai țin cont de nimic! Nu am multe țigle pe casă și dacă mi se pune pata e nasol!

Sunt un om bun, dar dacă trebuie și nebun!!! Aveți mult prea mare tupeu!!! ATENȚIE! V-o spun frumos și civilizat! Deocamdată…PUNCT!

Ps: să ignor? Nu vreau, pentru că eu nu jignesc și nu deranjez și am pretenția să-mi răspundă cu aceeași monedă!!! Vorba fanilor mei de aici de pe pagină:,, vă fac vedete”! Hai să vă văd… care o mai încercați?”, a transmis Minodora pe rețelele de socializare.

Minodora, reacție halucinantă pe rețelele de socializare [Sursa foto: Facebook]