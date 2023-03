"Trebuie să fac repaus vocal". Minodora, detalii despre problemele de sănătate din ultimele zile. Cum o răsfață soțul și fiul pe artistă | EXCLUSIV

In articol:

Îndrăgita artistă nu traversează cele mai bune zile, însă este mereu optimistă și niciodată nu îi lipsește zâmbetul de pe buze. Minodora ne-a dezvăluit cum se simte și care mai este starea s-a de sănătate, dar și cum o răsfață întreaga familie în această perioadă.

Artista trebuie să facă pauză vocală momentan, din cauza otitei așa că toți membrii familiei fac eforturi pentru a o susține și mai ales pentru a se asigura că își va reveni cât mai repede. Ceaiurile fierbinți și mâncarea servită direct pe canapea sunt doar câteva dintre trucurile la care au apelat bărbații familiei ca să îi facă toate poftele Minodorei.

Minodora, probleme de sănătate din cauza otitei

Minodora a traversat câteva zile mai puțin bune, însă s-a bucurat de susținerea fanilor și mai ales a familiei. Artista a primit numeroase mesaje în mediul online, fanii fiindu-i alături în număr foarte mare după ce au aflat că se confruntă cu o răceală.

"Eu?? În pijamale…am dormit mai mult, pentru că sunt răcită, am o ureche înfundată și nu m-am simțit bine… Este soare și Papi mi-a propus să stau la aer, la soare ca să iasă răceala! A dat o fugă la magazin și a luat pituci proaspete, parizer și chefir… Alături de el și de puiul meu pe care îl așteptăm să coboare din dormitor (lenevește) petrecem o ,,dimineață” absolut minunata!", a scris Minodora în mediul online.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu artista și au aflat cum se mai simte, dar și cum a evoluat răceala de sezon care i-a tot făcut probleme.

"Am urechile înfundate încă, pentru că am o otită bilaterală sferică și am un lichid în spatele urechilor. Merg la doctor să văd ce îmi mai spune și ce să mai fac", ne-a spus Minodora, în exclusivitate.

"Nu mă lasă să vorbesc deloc"

În această perioadă, artista a fost categoric răsfățata casei. Cei mai importanți bărbați din viața ei au dat tot ce au putu ca să o facă se simtă din ce în ce mai bine și mai ales ca să o ajute să îi treacă răceala mai repede.

Fiind în pauză vocală, Minodora ne-a dezvăluit că cei doi sunt foarte atenți atunci când vrea să vorbească și îi fac tot timpul semn să tacă, tocmai ca să nu se obosească.

"Eu trebuie să fac repaus vocal în perioada aceasta și în momentul în care încep să deschid gura își pun degetul la gură și soțul și băiatul meu, să tac din gură și să nu mai vorbesc. Nu mă lasă să vorbesc!", a povestit artista.

Cum este răsfățată artista de soțul și fiul său

Vedeta ne-a povestit cum o răsfață cei doi și mai ales cât de grijulii sunt cu ea. Mâncarea îi este servită la televizor, iar fiul său, ca un adevărat cavaler, se preocupă mereu ca mama lui să aibă ceai cald cu lămâie.

"Mă răsfață cu ceaiuri calde, soțul meu îmi face vitamine efervescente, băiatul îmi prepară ceai cu lămâie și îmi aduce mâncarea în canapea. Orice vreau să servesc, să mănânc, nu mă ridic de pe canapea. Stau la televizor mută ca să zic așa. Nu vorbesc absolut deloc și soțul vine din studio și îmi aduce mâncare, orice am eu poftă să mănânc", a mărturisit Minodora, pentru WOWbiz.ro.

