Minodora, primele sărbători de iarnă fără mama ei! Artista are parte de momente de excepție în familie, după un an extrem de greu | EXCLUSIV

Minodora a petrecut sărbătorile în familie, iar pentru Revelion are aceleași planuri. Îndrăgita cântăreață a avut parte de un an greu, în vara aceasta fiind momentul în care și-a pierdut mama.

Minodora este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România și are o carieră impresionantă în muzică de mai bine de doi ani.

Minodora, primele sărbători fără mama

Vedeta se bucură de fiecare clipă, iar succesul nu a schimbat-o niciodată. A știut mereu să își păstreze zâmbetul pe buze, chiar și în cele mai grele momente, mai ales atunci când și-a pierdut mama. Sărbătorile de anul acesta sunt diferite, însă sunt petrecute în mijlocul familiei.

Minodora a avut parte anul acesta de primul Crăciun fără mama ei, însă știe cum să păstreze spiritul sărbătorilor. Vedeta ne-a dezvăluit că a petrecut Crăciunul acasă, iar Revelionul va fi tot acasă, acolo unde va fi înconjurată de cei mai importanți membrii ai familiei.

Artista s-a pregătit cu bucate alese, iar de Revelion își așteaptă familia tot la ea acasă.

"Crăciunul îl petrecem acasă cu familia și de Revelion avem aceleași planuri. Am ales să stăm împreună anul acesta cu sora mea, cu nepoata, cumnatul cu soțul și băiatul meu. De Revelion petrecem în aceeași formulă, aici la noi acasă", a dezvăluit Minodora, pentru WOWbiz.ro.

Minodora [Sursa foto: Facebook]

Minodora și Diana Matei, poveste la indigo anul acesta

Minodora și Diana Matei au vorbit, în premieră la Duet cu Alexandra Ungureanu, despre cum a fost anul 2022 pentru ele. Cele două artiste și-au pierdut mamele la un interval extrem de scurt.

"Am avu un an greu, la indigo așa! Eu am pierdut-o pe mama, ea a pierdut-o pe mama ei, la diferență de două săptămâni", a mărturisit Diana Matei la Duet.

La cântările la care s-au întâlnit, Minodora i-a fost alături Dianei Matei fără să știe că urma să treacă și ea prin aceleași momente extrem de grele.

"M-a sunat ea și mi-a spus că a pierdut-o pe mami, iar eu eram extrem de traumatizată și îmi0 părea rău pentru ea pe oriunde ne vedeam pe la cântări, pentru că știu că se chinuia și tot mergea pe la medici. Când mi-a zis că s-a dus mama...vai și amar.

Alexandra Ungureanu, Minodora și Diana Matei [Sursa foto: Facebook]

După două săptămâni am sunat-o eu și i-am spus că s-a dus și mama mea", a explicat Minodora, la Duet.

Minodora, Diana Matei și Alexandra Ungureanu au lansat împreună un frumos colind anul acesta, iar frumoasa blondină a explicat, la Duet, cum publicul le-a ajutat și pe ea și pe Minodora să depășească momentele dificile prin care au trecut anul acesta.

"Publicul nostru este o motivație uriașă în astfel de momente pentru că noi facem asta vocațional. E adevărat că noi muncim, dar o facem cu toată dragostea și toată dăruirea, iar dacă nu iubești ceea ce faci, nu poți niciodată să pari ceea ce nu ești", a mai adăugat Diana Matei.

