Minodora, sătulă să mai fie criticată de Bianca Rus! „Important e să știi să cânți dacă tot ești artist”

Picătura care a umplut paharul! Minodora reacționează după ce Bianca Rus a ieșit public și a spus despre ea că nu știe să se îmbrace. Artista a reacționat dur, sătulă să mai fie criticată de blondină.

Minodora spune că este a doua oară când se întâmplă acest lucru. Prima dată, Bianca Rus punea despre ea că nu are voce, iar asta s-a întâmplat acum zece ani. Iată cum îi răspunde Minodora la critici.

Minodora: „ Este a doua oară când îmi pronunță numele ”

Minodora spune că pe ea nu o interesează atât de mult partea vestimentară, căci altul este scopul ei în viață. Ea este cântăreață și trebuie să știe să cânte. Ceea ce o deranjează pe Minodora este că pentru a doua oară Bianca Rus își dă cu părere despre ea, iar asta o deranjează. Astfel, bruneta o roagă pe blondină nu doar să-și vadă de treaba ei, ci și să se apuce serios de studiat, căci, spune ea, nu poate să cânte nimic.

„Bianca Rus, fata asta care zice că nu știu să mă îmbrac. Important e să știi să cânți dacă tot ești artist și cu asta te ocupi. Fata aceasta îmi pronunță numele a doua oară pe ecrane.

Am fost sunată acum 10 ani și mi-au spus că e o fată Bianca Rus care zice că eu nu știu să cânt sau ceva de genul acesta.

Am întrebat cine este fata, pentru că nu o cunoșteam. Este a doua oară când îmi pronunță numele. O rog foarte tare să pună mâna să studieze, că cânte, nu poate să cânte nimic fata asta, se strofoacă de foarte mulți ani de zile să cânte”, a declarat Minodora la un post de televiziune.

„Ea se chinuie de foarte mulți ani de zile”

Minodora mai spune despre Bianca Rus că nu a primit harul de a cânta de la Dumnezeu. De asemenea, artista spune că nu și-ar fi dat cu părerea despre blondină dacă ea nu ar fi început.

„Eu mereu am spus că e loc sub soare pentru toată lumea și atât timp cât nu mă deranjează cineva e ok. Fata asta trebuie să știe de la mine, eu îmi asum treaba asta vizavi de ce vreau să spun, și mă pricep să cânt, pentru că am studiat, și trebuie să știe că un artist e artist dacă Dumnezeu i-a dat voce și dacă prin sângele lui curge voce.

Dacă Dumnezeu ei nu i-a dat și prin sângele ei nu curge muzică, ea se chinuie de foarte mulți ani de zile. Dacă ar fi fost o persoană în banca ei, să își câștige bănuțul, nu m-ar fi deranjat. Dar ea îmi pronunță numele, Minodora, Minodora. Vreau să îi spun foarte clar că poate să se strofoace și să facă orice ar face în această viață, că dacă Dumnezeu nu îți dă, nu e”, a mai adăugat Minodora.