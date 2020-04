In articol:

Minodora a trecut prin clipe de groază atunci când a aflat că socra ei a murit. Mama soțului ei, Liviu, s-a stins din viață în urmă cu nouă zile. Cântăreața a ținut totul secret și a spus că nici ea nu a participat la funeralii,

„Suntem triști, îți dai seama, și eu și Liviu, era ca și mama mea”, a spus cânăreața, conform Playtech.ro.

a completat artista.

Minodora și soțul ei se iubesc de mai bine de 16 ani

Minodora trăiește de 16 ani o frumoasă poveste de dragoste cu Liviu, bărbatul pe care ea îl consideră perfect. ”Ne iubim ca în prima zi, este o chimie extraordinară între noi, știm clar ce vrem să facem, doar dintr-o privire. Avem o viață minunată împreună, din toate punctele de vedere, căci, el lucrează cu mine, avem un copil, pe care îl adorăm, ce mi-aș mai putea dori?”, au fost cuvintele artistei, într-un live exclusiv la WOWbiz.ro!

Minodora și Liviu își sărbătoresc în fiecare an iubirea, în martie, deoarece, atunci este luna în care ei s-au îndrăgostit. În plus, totul coincide cu ziua de naștere a vedetei și astfel evenimentul are o dublă semnificație. ”Noi ne-am cunoscut de Dragobete, dar Liviu a avut curajul să mă sărute abia de 1 martie și, de aceea, petrecem în acea zi. Așa cum spuneam, de atunci, au trecut atâția ani, avem băiatul mare, pe Marco, de 10 ani, dar nu știu cum a trecut timpul, căci pentru noi, este de parcă ne-am cunoscut ieri. Noi ne iubim la fel de mult, eu cel puțin, iar el a devenit mai sentimental și mai iubăreț, fiindcă Liviu nu a fost așa de la început, însă eu l-am transformat. Acum, formăm cuplul perfect”, a spus îndrăgita cântăreață la WOWbiz.ro