Mioara Roman, gest emoționant pentru fiica sa, Oana. Vedeta le-a arătat tuturor ce a primit din partea mamei ei

Oana Roman are o relație foarte specială cu mama ei, Mioara. Vedeta are grijă ca acesteia să nu-i lipsească nimic, o vizitează des la centrul unde are parte de toate îngrijirile necesare pentru ca starea ei de sănătate să fie bună. Mai e puțin și anul se termină, iar Oana Roman are parte de surprize emoționante, fie din partea soțului ei, fie din partea mamei sale.

Relația ei cu Marius Elisei a fost pe punctul de a se destrăma definitiv în anul 2021. Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, iar acum par mai fericiți ca niciodată. Oana Roman a rămas surprinsă când partenerul ei de viață a venit și i-a adus un buchet de flori. Gestul romantic făcut de Marius Elisei a putut să fie văzut de toată lumea, pentru că vedeta l-a făcut imediat public, postându-l pe Instagram.

„T ocmai când m-am așezat în pat și mă relaxam, Marius a venit cu un buchet de flori. M-a surprins profund.(…)”, a spus Oana Roman.

Mioara Roman, gest emoționant pentru fiica ei

Mioara Roman a mers să-i facă o vizită fiicei sale, cu ocazia sărbătorilor. Aceasta i-a dus Oanei o scrisoare, cu un mesaj superb, ce a făcut-o pe Oana să se emoționeze la maxim. Vedeta a postat mesajul în mediul online.

„ Cu ocazia Sfintelor Sărbători îți adresez felicitările mele din suflet, sperând că le vei primi cu inima deschisă. Te sărut cu drag, iar pe Isabela o îmbrățișez și îi doresc o viață frumoasă!”, a scris Mioara Roman în scrisoarea adresată fiicei sale.

