Mira, incident cumplit în mijlocul nopții! Locuința artistei a luat foc “Puteam să mor intoxicată”

Mira este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. De-a lungul timpului, a scos hituri pe bandă rulantă și a colaborat cu nume mari din industria muzcială românească. Și pe social media este extrem de apreciată, fiind urmărită de 1,1 milioane de fani.

Mira, incendiu în propria locuință

Aceasta este foarte deschisă și nu se ferește să se arate “fără filtre” pe rețelele sociale.

Se pare că pentru Mira, sărbătorile erau pe cale să se încheie într-un mod tragic. În casa cântăreței a izbucnit un incendiu care o putea costa cu viața. Norocul ei a fost că s-a trezit și a apucat să îl stingă înainte să se extindă. Artista a povestit totul pe rețelele ei sociale, arătând imagini cu casa plină de funingine.

“Dacă vă povestesc ce am mai pățit și aseară o să-mi spuneți clar că trebuie să mă mut că nu am ce să fac cu casa asta. La ora 6 dimineața mă trezesc cu fum în cameră. Eu care auzisem între timp niște sunete, dar am crezut că sunt paranoică. Decid să cobor pentru că era clar că se întâmplă ceva grav, puteam să mor intoxicată. Am dat drumul la geamuri, am aerisit, dar era fum de îl tăiai cu cuțitul. Funinginea a ajuns până la mansardă.”, a povestit Mira pe contul ei de TikTok.

Toată lumea s-a alarmat, însă cântăreața a explicat întregul incident și care a fost cauza izbucnirii micului incendiu. Totodată, Mira își sfătuiește urmăritorii să fie mai atenți și precauți înainte de a merge la culcare.

“Toată treaba este că am avut un ornament de Crăciun cu o lumânare și ornamentul acela avea brad, care între timp s-a ofilit. Am aprins lumânarea aseară și probabil că flacăra era foarte mică și am omis-o. M-am pus la somn și la 6 dimineața m-am trezit cu fum în cameră și când am ajuns era arsă complet. Au rămas niște urme de arsură pe masă, dar putea fi ceva foarte grav. Am funingine peste tot. Aveți mare grijă la lumânări!”, a explicat artista pe contul ei de Instagram.

După acestă întâmplare, Mira a fost nevoită să facă curățenie în toată casa și să se asigure că nu există și alte pagube, în afară de cele pe care le-a observat deja. Cu soguranță, cântăreața și-a învățat lecția și oricât este de mare fană a lumânărilor, se va gândi de două ori înaite să le aprindă.

Mira, întâmplări stranii în propria casă

Mira nu se află la prima întâmplare ciudată în casa în care locuiește. În urmă cu ceva timp, a luat parte la un fenomen paranormal, căruia i-a găsit totuși o explicație. Artista a povestit în detaliu, și de aceatsă dată, pe contul ei de TikTok, cum a fost trezită, din nou, în toiul nopții.

“Haideți să vă povestesc cum era eu să mor azi-noapte. La 1 noaptea dormeam, sună cineva cu număr ascuns. Mi-a sărit somnul, logic, dar am reușit să adorm înapoi. Vine ora 3, aud în oată casa foarte multă gălăgie de la parter. Am crezut că mor. Nooc că eram în pat, că mă lăsaseră picioarele, efectiv mi se tăiaseră picioarele. Noroc că realizeze că auzeam ceva reclame și zic “Ok, era televizorul”. Dar cine a aprins televizorul? Am coborât, nu știu cum am reușit. Nu era nimeni, că dacă era cineva, eu nu mai eram aici, acum. Dar cum credeți că s-a aprins televizorul? Deci, telecomanda era cumva băgată în canapea și s-a gândit așa după 5 ore să aprindă televizorul. Voi ce ați fi făcut în locul meu? Că eu nu înțeleg misterul ăsta.”, a mărturisit cântăreața.

