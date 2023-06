Mirabela Dauer a dezvăluit care a fost cel mai mare regret din perioada în care suferea de cancer. Nu boala a făcut-o să sufere atât de mult: „Asta a fost cea mai mare durere a mea”

In articol:

Mirabela Dauer este una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste de la noi din țară și are o carieră care durează de peste 50 de ani. În anul 2017, solista a fost diagnosticată cu o tumoare și a trecut printr-o operație în urma căreia i-a fost extirpat un rinichi.

Ce regret a avut Mirabela Dauer în perioada în care suferea de cancer

Ce regrete a avut din perioada în care s-a luptat cu cancerul și cum a reușit să treacă peste?

Mirabela Dauer a fost diagnosticată cu cancer în urmă cu șase ani și a trecut printr-o perioadă destul de dificilă, toți prietenii părăsind-o. Solista s-a declarat la vremea aceea dezamăgită de multe persoane din anturajul ei pentru că au lăsat-o când avea mai mare nevoie de sprijin. Unul dintre cele mai mari regrete ale artistei, din acea perioadă, a fost că și-a vândut casa de pe strada Toamnei din Capitală. Cântăreața de muzică ușoară a mărturisit că această întâmplare i-a provocat multă suferință și dezamăgire.

Citește și: Mirabela Dauer, dezvăluiri emoționante despre persoana care a făcut-o să creadă din nou în oameni! Artista nu poate vedea viața fără ea

Citeste si: „Din viață trebuie să înveți”. Ernest, expert în trădări în dragoste, spune cât de tare doare, de fapt, să suferi din iubire la „40 de întrebări cu Denise Rifai”- kanald.ro

Citeste si: Evenimentul momentului în România. Zi decisivă pentru mulți români- stirileprotv.ro

„Am avut o singură casă, aia a fost casa sufletului meu, în strada Toamnei. Eu nu am vrut neapărat această casă. Pe mine nu ma reprezintă. Aia a fost casa mea, o căsuță mică, i se spunea căsuța păpușeu. (…) La mine sufletul primează. Casa a fost greșeala vieții mele. Asta a fost marea mea dezamăgire și să știi că m-am gândit că probabil de asta m-am și îmbolnăvit. Asta a fost cea mai mare durere a mea. Să știi că eu m-am obișnuit cu singurătatea. Pe mine mă hrănește singurătatea. Sunt un om fericit când sunt singur”, a mărturisit Mirabela Dauer, potrivit Viva.ro .

Cum a descoperit Mirabela Dauer că are cancer

Mirabela Dauer a descoperit că se confruntă cu o boală teribilă în urma unui control de rutină, la care ajunsese pentru că se confrunta cu o oboseală acută. Medicii au descoperit că are o tumoare la rinichi, care se extinsese și la vezica urinară. Artista a fost supusă unei intervenții care a durat aproximativ șapte ore, în urma căreia i-a fost extirpat un rinichi și 52 de ganglioni.

Citeste si: „Le lipsește feminitatea. Mie îmi plac femeile să fie femei, cum erau pe vremuri. Au ajuns să exagereze cu intervențiile la față.” Monica Tatoiu, mesaj dur pentru femei!- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte Română BAC 2023: Verifică online subiectele în format JPG. Baremul de corectare, pe Edu.ro- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a fost surprinsă Clara Chia Marti la nunta fratelui lui Gerard Pique. Ce ținută a ales iubita fotbalistului la marele eveniment- radioimpuls.ro

Citește și: Războiul dintre Mirabela Dauer și fiul ei continuă. Artista nu își dorește ca Dan Alexandru să o contacteze: „Nu aș vrea să mă caute”

„A venit doctorul la mine și mi-a zis că am cancer. Apoi m-am internat la spital, iar marți m-a pus pe masa de operație. Aceasta a durat 6-7 ore (…) Am început să fac chimioterapie, dar mai pasivă. Este bacilul tuberculozei. De doi ani de zile, în fiecare lună, acum mai am o singură ședință, mi bagă în vezică acest microb, al tuberculozei. Trebuia să termin mai demult, dar am mai avut două ședințe de făcut, dar din cauza pandemiei nu le-am mai făcut. (…) Din 3 în 3 luni fac un fel de operație, o cistoscopie pentru controlul la vezică”, declara Mirabela Dauer, în urmă cu ceva vreme, în cadrul unei emisiuni tv.