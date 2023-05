Mirabela Dauer, dezvăluiri emoționante despre persoana care a făcut-o să creadă din nou în oameni! Artista nu poate vedea viața fără ea

In articol:

Mirabela Dauer a trecut prin multe încercări în viață, care au pus-o la pământ. A traversat multe obstacole până să-și dea seama cine sunt, cu adevărat, cele mai important persoane din viața sa, care sunt dispuse să o susțină la bine și la greu.

Acum, la vârsta de 75 de ani, îndrăgita artistă recunoaște că cercul său de prieteni s-a micșorat considerabil, însă este fericită că are alături oameni de foarte mare calitate, care îi sunt prieteni impecabili din toate punctele de vedre.

În cadrul unui interviu recent, Mirabela Dauer a vorbit despre una dintre cele mai importante persoane din viața sa, una dintre prietenele care i-a demonstrat de-a lungul timpului că este de neînlocuit. Artista a făcut dezvăluiri emoționante despre persoana care a ardicat-o în cele mai grele momente din viața sa.

Mirabela Bauer îi este extrem de recunoscătoare bunei sale prietene, Liza Panait.

Pe cele două le leagă o prietenie de două decenii, care va dura până la sfârșitul vieții.

„ O ador pe Liza, este cel mai sincer, cel mai cinstit om. Îmi vine să plâng. O prețuiesc foarte tare. E un om așa cum ar trebui să fie toată lumea. Ea a fost, este și va fi. A fost chiar în clipele mele foarte grele. Unul din stâlpii mei este. O ador pe Liza. O prețuiesc. Este un om atât de frumos. ”, a declarat Mirabela Dauer.

Mirabela Dauer știe ce înseamnă să fie trădată de prieteni

De-a lungul timpului, Mirabela Dauer a avut parte de multe dezamăgiri, care i-au lăsat un gust foarte amar. Cu toate acestea, a știut în cine să aibă încredere și în cine nu și încet, dar sigur a eliminat din viața ei toate persoanele care i-au făcut rău.

„ Am o horă mică, nu mai am o horă mare. Suntem câțiva și buni, pe viață. Nu mai vreau să fiu dezamăgită, nu mai vreau să mă cert, nu mai am timp să mă împac.

Eu am prieteni cu care mă duc la piață. Am făcut oamenii să aibă încredere în mine. Nu sunt o sclifosită sau o fandosită. Eu vreau să fiu om.”, a declarat Mirabela Dauer