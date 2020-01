Mirabela Dauer a lăsat în urmă trecutul și se bucură de viață.

Îndrăgita cântăreață Mirabela Dauer a povestit că pentru ea anul 2019 nu a fost deloc un an bun. Artista susține că s-a luptat cu o depresie care a pus-o la pământ. Totuși, Mirabela a găsit puterea să se ridice și să meargă mai departe. Iar acum, în 2020, este încrezătoare și plină de viață.

Mirabela Dauer, în depresie! "Nu plângeam, pentru că nu pot"

Mirabela Dauer a povestit cât de greu i-a fost anul trecut și cât de mult a fost afectată de boala secolului nostru: depresia!

"Am avut şi o depresie înfiorătoare în 2019. Este o chestie oribilă, că tu spui mereu sunt bine, sunt bine. Anul trecut am avut dezamăgiri. Până acum o lună, eu am trăit din amintiri şi din gânduri. Am trăit prin oamenii pe care îi iubeam foarte tare.

Pe mine m-au amărât oamenii pe care i-am iubit toată viaţa. Viaţa e atât de scurtă şi de frumoasă. Am ajuns la o înţelepciune sufletească. Când eram în depresie mergeam acasă, dar nu plângeam, pentru că nu pot", a spus Mirabela Dauer într-un interviu acordat astăzi într-o emisiune de televiziune.