Mircea Badea nu este un fan al ui Nicolae Guță și nu a ascuns deloc acest lucru, în ciuda faptului că artistul este unul dintre ei mai apreciați cântăreți de manele din România. Prezentatorul de televiziune l-a criticat dur pe Regele Manelelor după ce a aflat că și-a tatuat prenumele pe frunte.

„Ieri am aflat că Nicolae Guță are 11 copii. Borcea are doar nouă. Ghiciți ce a făcut Nicolae Guță? Și-a făcut un tatuaj pe cap. Este mult mai tare decât al lui Mike Tyson. Și-a tatuat numele. Nu există ceva mai tare pe pământ. Eu acum am aflat. E important dacă uiți cum te cheamă. Te uiți în oglindă”, a spus Mircea Badea în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Cui îi revine întreaga avere a lui Nicole Guță

Pentru că familia lui este una foarte numeroasă întrebarea care stă pe buzele tuturor este: cum își va împărți manelistul averea? Ei bine, acum câțiva ani, pe vremea când avea nouă copii, el a răspuns la această întrebare. Nicolae Guță a mărturisit că nu și-a făcut testamentul, dar știe exact ce și cui oferă.

„Nimeni nu câştigă în afară de mine în familie. Pe Nicoleta am ciobănit-o toată viaţa. Mâine, dacă mi se întâmplă ceva, cad ca un erou. Eu, pentru mine, nu vreau nimic, nici n-am vrut. Nu sunt luxos. Nu mi-am făcut niciun testament. Cum pot să mă dau şmecher când ştiu că mă aşteaptă nouă copii acasă. Eu am împărţit deja averea. Ţie îţi rămâne casa asta, ţie asta...", a declarat Nicolae Guţă, la o emisiune tv, în urmă cu ceva timp.

În plus, manelistul a povestit că a plecat de jos și și-a construit un întreg imperiu singur.

„Aşa cum mi-am dorit.... ca ceilalţi copii să nu treacă prin ororile vieţii ca mine - pentru că eu cunosc sărăcia aşa cum n-o cunoaşte nimeni -, n-am făcut niciodată diferenţă între copii. Tata n-a făcut ce trebuia la momentul potrivit pentru copiii lui. Eu am zis să nu pic în aceeaşi greşeală, dar nu pot eu să-l judec", a mai spus manelistul, acum câțiva ani.