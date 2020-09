In articol:

Mircea Badea[Sursa foto: Facebook]

Mircea Badea a luat atitudine și a intervenit în cazul fetiței de 13 ani agresată și umilită de alte fete, în Târgu Jiu. Badea a avut un mesaj pentru bătăușa minoră, dar și pentru părinții acesteia. Totdată, vedeta de televiziune regretă că în România nu se aplică pedeapsa cu moartea, dar îi asigură că se va ocupa personal să plătească pentru un asemenea act de cruzime.

„Cred ca, moral, parintii javrei, impreuna cu javra merita pedeapsa cu moartea. Sigur ca asa ceva, in lumea civilizata, se mai poate intampla doar in Texas. Dar eu va promit ceva: cat voi mai vietui pe aceasta planeta, voi incerca sa fac mult rau familiei scelerate care a produs javra aia si, desigur, javrei. P.S. N-am niciun fel de asteptare de la cacatul de „stat de drept”, doar o formula inepta, in fond doar sugatoare la servicii secrete si la clanuri interlope.”, a scris Mircea Badea pe Facebook.

Decizie bizară a DGASPC Gorj, după apariția filmării în care patru minore agresează o fată de 13 ani. Specialiștii sunt de părere că atât victima cât și agresoarele au nevoie de consiliere psihologică și că violența extremă de care bătăușele au dat dovadă se datorează ”unor probleme adolescentine”.

„Li s-a oferit tuturor celor 5 minore implicate în conflict suport psihologic pe perioada audierii, urmând ca acestea să fie evaluate și incluse într-un program de consilere psihologică. Fetele ar fi recurs la un astfel de gesturi posibil din cauza problemelor adolescentine pe care le traversează. Noi trebuie sa le ajutăm să conștientizeze că un astfel de comportament nu este unul adecvat. Fetele erau destul de afectate în momentul audierii și au început să realizeze fapta. Victima, din punct de vedere emoțional, este destul de afectată. Are câteva leziuni la nivelul scalpului și la față”, a spus Lidia Bîrsan, psiholog în cadrul DGASPC Gorj, pentru Pandurul.ro.

Minoră, snopită în bătaie[Sursa foto: Facebook]