Mircea Diaconu și soția sa, Diana Lupescu, o poveste de dragoste ca în filme: „Ne-am ținut de mână pentru prima dată după ce ne-am căsătorit.”

14:20, iul 27, 2021

Mircea Diaconu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soția sa, Diana Lupescu, de mai bine de 40 de ani.

Cum a cunoscut-o Mircea Diaconu pe soția sa, Diana Lupescu: „Am rămas amândoi și am pălăvrăgit de viață!”

Cei doi s-au căsătorit în 1980, și au împreună doi copii, Ana și Victor.

Mircea Diaconu este unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai României, iar de mai bine de 40 de ani, aceasta trăiește alături de Diana Lupescu una dintre cele mai frumoase povești de iubire, care poate fi reprodusă cu ușurință într-un film.

În cadrul unui interviu, celebrul actor a povestit cum a cunoscut-o pe soția lui, Diana Lupescu. Cei doi s-au cunoscut în 1980, la Costinești, unde aceasta se afla la un festival de film. În momentul în care cei doi actori au făcut cunoștință, au rămas fermecați unul de celălalt, iar timp de câteva ore bune au discutat separat de restul grupului de prieteni.

”Mă întâlnisem cu ea vara când era singurul festival de film, în anii 80. În Costinești. Am avut de prezentat un film. Am stat de seara până dimineața. Am stat să mănânc ceva. Au fost mai mulți, inclusiv ea. Am rămas amândoi. Am pălăvrăgit de viață, cum vorbesc doi oameni. Atât. Dimineața la 3 am plecat.”, a povestit Mircea Diaconu.

După această seară, cei doi s-au reîntâlnit în toamnă, atunci când actorul a făcut rost de numărul de telefon al Dianei Lupescu de la o colegă a acesteia.

„A venit toamna și mă întâlnesc cu o critică de film și am întrebat-o ce număr de telefon avea Diana Lupescu. M-am dus acasă și l-am ținut minte dintr-o singură spunere. Stăteam acasă, casa mea pe care o am și astăzi”, a mai spus actorul.

Cum a cerut-o Mircea Diaconu în căsătorie pe soția sa, Diana Lupescu:„A m stabilit că peste o lună ne căsătorim !”

Odată ce Mircea Diaconu a avut numărul de telefon al Dianei Lupescu, a decis să o sune pentru a o invita la o cafea, care s-a concretizat cu o cerere în căsătorie.

Cei doi s-au căsătorit la o lună de la cererea în căsătorie, și tot atunci s-au ținut de mână pentru prima dată. Nunta au făcut-o într-o comună din Argeș, iar luna de miere au petrecut-o la Sinaia, unde au închiriat o cabană.

”Și am dat telefon seara, nu vorbisem de vara trecută. I-am spus că s-ar putea să trec prin Bacău și am întrebat-o dacă îmi dă și mie o cafea. Ea mi-a zis da și am sunat la gară, dar ceva mă împingea. Nu aveam niciun plan și am aflat că la 6 pleca trenul. La 9 am ajuns la Bacău. Am dat telefon și i-am zis că am ajuns.

Mi-a spus cum să urc la apartamentul ei. Era singură acasă, mama era la serviciu. Mi-a făcut cafeaua în bucătărie, am mers într-o mică sufragerie. Fără să am un plan, din nou, am întrebat-o dacă aș cere-o în cașatorie ce mi-ar zice. După 2, 3 secunde mi-a spus că ar fi de acord. Seara am plecat cu avionul, am băut cafeaua iar… de atunci încoace, bem mereu cafeaua împreună.

Și am mai întrebat-o o dată și am stabilit că peste o lună ne căsătorim. Noi ne-am ținut de mână pentru prima dată după ce ne-am căsătorit.”, a adăugat Mircea Diaconu.

