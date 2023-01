Mircea Geoană, adevărul despre boala de care suferă! Secretarul general adjunct al NATO a vorbit deschis despre transformarea suferită: "Am avut sperieturile mele"

In articol:

Starea de sănătate a lui Mircea Geoană a ajuns rapid ținta zvonurilor, după ce în ultima perioadă secretarul general adjunct al NATO a suferit o transformare radicală din punct de vedere fizic.

Invitat recent în cadrul unei emisiuni, acesta a făcut câteva dezvăluiri referitoarea la problemele medicale cu care s-a confruntat și a vorbit deschis despre unul dintre cele mai grele momente din viața lui.

Citește și: Cum se înțelege Mircea Geoană cu logodnicul fiicei sale. A avut o reacție neașteptată când l-a cunoscut pentru prima oară pe Garrett Cayton

Prima reacție a lui Mircea Geoană, după aparițiile fotografiilor cu el, transformat total: "Am avut și eu probleme de sănătate, am avut sperieturile mele"

După o lungă perioadă, în care s-a speculat pe seama afecțiunilor cu care s-ar putea confrunta, Mircea Geoană a decis să vorbească pentru prima oară despre starea lui sănătate. Secretarul general adjunct al NATO a confirmat că s-a confruntat cu anumite probleme și că încă apelează la ajutorul medicilor, dar nu a dorit să dezvăluie diagnosticul pus de specialiști. A ținut să sublinieze, totuși, că cel mai probabil va scrie despre acest subiect într-o viitoare carte autobiografică: "Da, dar nu intru în detalii pentru că sunt detalii care… poate în cartea de memorii o să le scriu sau o să le scrie un biograf al meu când o să aibă voie să se uite la arhive (…) Am avut și eu probleme de sănătate, am avut sperieturile mele…

Sunt doctori foarte buni și aici, uneori sunt doctori mai buni aici decât acolo… Trăind la Bruxelles, când mă duc la medic, mă duc mai degrabă acolo, pentru că sunt medicii noștri și mă duc pe sistemul nostru de la NATO. (...) Cred că dacă ai un doctor bun în România și știi că e un loc în care poți să ai încredere, te duci pentru că sunt foarte buni, dacă simți că treaba nu merge și că îți pui viața în risc, încerci și în altă parte.", a declarat Mircea Geoană, în cadrul emisiunii moderate de Ionela Năstase și Adi Hădean.

Citeste si: Bianca Drăgușanu a aflat că suferă de o boală gravă și că trebuie să își scoată dinții! Ce s-a întâmplat- kfetele.ro

Citeste si: Ce i-a făcut Mugur Mihăescu lui Mihai Bendeac la o terasă din București! “O asemenea nesimțire…”- bzi.ro

Mircea Geoană [Sursa foto: Captură video]

Cel mai greu moment din viața lui Mircea Geoană: "Pentru mine a fost înfiorător, puteam să o pierdem pe Ana"

Mircea Geoană nu s-a ferit să vorbească nici despre cea mai dificilă perioadă din viața lui, în care a simțit că poate pierde totul. Este vorba despre momentul în care fiica lui a venit pe lume. Ana a luat o infecție periculoasă după ce s-a născut, iar starea ei s-a agravat rapid. Din fericire, a fost salvată la timp: "Cel mai dificil moment din viața mea a fost când s-a născut Ana. Mihaela a născut la Municipal și asta mică a plecat din spital cu o infecție spitalicească și am fost la limită să o pierdem, la câteva zile după ce s-a născut. O luasem deja acasă… Noroc că am avut un prieten care a putut să facă rost de un antibiotic pentru vârsta respectivă și am salvat-o.

Citește și: „Anticipăm un război” Mircea Geoană, detalii neașteptate în contextul luptelor dintre Rusia și Ucraina! Detalii de ultim moment

Deci, pentru mine, ăla a fost… Au murit părinții, au fost momente grele, evident toate sunt grele, dar pentru mine momentul ăla a fost absolut înfiorător, puteam să o pierdem pe Ana și faptul că poți să mori cu zile, la câteva zile, într-un spital din România încă mi-a rămas pe creier și dacă e ceva de făcut, va trebui să ne apucăm să facem spitale noi și curate.", a povestit Mircea Geoană, în emisiunea amintită.