Mircea Radu, atac direct la adresa soților Buhnici după ce au ieșit la iveală noile declarații scandaloase! Fostul prezentator TV nu s-a mai putut abține

Mircea Radu se află în aceste momente în vacanță pe meleagurile grecești, în Creta. Fizic se află acolo, însă cu gândul este tot la admiratorii lui din mediul online.

Recent, a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care dă de înțeles că este impresionat de locul în care a ajuns din toate punctele de vedere, însă nu s-a sfiit să strecoare și câteva ironii la adresa cuplului Buhnici, care a atras toată atenția asupra lor în ultima vreme.

Mircea Radu se numără printre vedetele care au urmărit scandalul lui George Buhnici din umbră, fiind în temă cu toate detaliile. După apariția declarațiilor controversate lansate de George Buhnici legate de femeile cu forme, au ieșit la iveală mai multe „scăpări” de acest fel care vin inclusiv din partea Lorenei Buhnici. Unul dintre aceste episoade o aduce în prim-plan pe soția lui Buhnici, în momentul în care spune că îi displace total să mănânce praz sau bame, pentru că o consideră „mâncare de săraci”. Această discuție dintre cei doi soți a pus și mai mult paie pe foc, făcându-le pe anumite vedete să reacționeze.

Mircea Radu, „atac” subtil la adresa Lorenei Buhnici

Din dorința de a împărtăși cu fanii lui din mediul online experiența sa ca turist în Creta, Mircea Radu a făcut referire și la tradiționala mâncare de praz sau bame, invocate și de Lorena Buhnici ca fiind „mâncare de săraci”, despre care spune că le-a căutat, însă că a găsit cu totul altceva.

„Rethymno, Creta. Plaje întinse, (Episkopi, Georgioupoli), nisip fin, apa mării caldă. Briză mai puternică în S-V, în Plakias. Șezlongurile si umbrela sunt gratuite dacă faci consumație la bar – doua cafele si două freshuri cam 10-12 euro. Mâncarea e gustoasă oriunde. Am fost in munți, la Anogia la o cârciumioară de familie, am căutat praz si mancare de bame si am sfârșit gustând cel mai bun miel la grătar din insulă. Concluzia e că am fost în multe locuri în lumea asta dar niciun popor nu mi s-a părut atât de relaxat și de tradiționalist. Bravo lor!”, a scris Mircea Radu.

Cu ce se ocupă Mircea Radu după ce a ieșit din lumina reflectoarelor?

După ce a avut un succes imens cu emisiunea „Din dragoste”, Mircea Radu a decis să se mute din capitală într-un sat din Patra Neamț și se pare că acum se simte cu adevărat un om împlinit. Își desfășoară activitatea profesională aproape exclusiv în mediul online. Mai exact, fostul prezentator TV oferă persoanelor juridice consultanță în ceea ce privește imaginea lor publică.

„Nu sunt genul pretenţios, aşa că mi-am exercitat foarte bine meseria în ultimele luni și online, aproape exclusiv. Am oferit unor persoane juridice sfaturi privind imaginea lor publică şi cred că şi în anii ce vor veni voi continua să fac asta!”, a spus Mircea Radu într-un interviu mai vechi.