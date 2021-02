Mircea Rednic, antrenorul de la FC Viitorul, depistat pozitiv cu coronavirus. Anunțul făcut de clubul sportiv

In articol:

Mircea Rednic, antrenorul echipei FC Viitorul, și secunzii lui, Sorin Rădoi și Ștefan Preda, au fost depistați pozitiv cu coronavirus. Reprezentanții clubului lui Gică Hagi au făcut anunțul, miercuri, explicând faptul că în urma unor noi testări COVID-19 în cadrul echipei, antrenorul și secunzii acestuia au fost găsiți infectați cu SARS-COV-2.

Așadar, antrenorul principal Mircea Rednic, antrenorul secund Sorin Rădoi și antrenorul cu portarii Ștefan Preda sunt pozitivi la testul cu coronavirus. „ Din această cauză, de comun acord cu antrenorul Mircea Rednic, care va conduce online ședințele de pregătire în următoarele două săptămâni, pe banca tehnică a echipei noastre vor sta, în această perioadă, alți doi antrenori din cadrul clubului nostru, Cătălin Anghel și Cristian Sava” , se arată în comunicatul celor de la FC Viitorul.

Elisabeta Lipă, infectată cu virusul COVID-19

Președinte al Federației Române de Canotaj (FRC) susține faptul că nu are nici cea mai vagă idee de unde ar fi putut contracta virusul. Cu toate acestea, se pare că sportiva a avut simptome ușoare, iar la momentul actual este în izolare acasă.

' Nu ştiu de unde am luat acest virus. Din păcate, acest virus poţi să-l iei de pese tot. Nu am nicio idee de unde m-am infectat, că m-am protejat. Aşa că, fiţi atenţi!', a spus Lipă, care a adăugat: 'Am avut grijă de mine. M-am protejat, am mers doar acolo unde a fost strict necesar', a declarat ea.

